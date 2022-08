Ligue 1: Votez pour les plus beaux maillots de la saison

La saison de Ligue 1 reprend ce vendredi soir et avant de se pencher sur la course à l'Europe et à la rélégation, penchons nous sur la vraie course qui vaille, celle du plus beau maillot.

Supporters, à vos votes! En attendant le début de la Ligue 1, on vous propose de nous dire quel est selon vous le plus beau maillot de la nouvelle saison. On s'est cantonnés aux maillots domiciles et extérieur (enfin ceux qui ont été dévoilés) mais on vous a glissé en bonus à la fin deux maillots third vraiment... particuliers.

Et ne pensez pas que votre vote n'aura pas d'importance: on fera notre propre classement la semaine et promis, on en tiendra compte. Le mode d'emploi est assez simple: vous cliquez sur les maillots que vous préférez et vous cliquez tout en bas pour voir les résultats (qui seront forcément choquants, les gens ont tellement mauvais goût.)