Ligue 1: explications, VAR, sonorisation… les annonces du patron de l’arbitrage pour la saison à venir

A neuf jours de la reprise de la Ligue 1, Antony Gautier, le patron de l’arbitrage français, a détaillé certaines de ses consignes pour la saison à venir dans une interview accordée au Parisien.

Moins de dix jours avant le retour de la Ligue 1. Le coup d’envoi du championnat de France 2023-2024 sera donné le vendredi 11 août avec un match entre Nice et Lille, prévu à l’Allianz Riviera (21h). A l’approche de cette échéance, Antony Gautier a accordé une interview au Parisien. Dans cet entretien, enregistré le 20 juillet et publié ce mercredi, le patron de l’arbitrage fait certaines annonces pour la saison à venir. Le successeur de Pascal Garibian, en poste depuis le début de l’année, demande aux arbitres français de continuer à ne plus sortir trop rapidement un carton rouge. Pour éviter de multiplier les exclusions.

Le dirigeant nordiste de 45 ans, qui est également maire de la ville de Bailleul (depuis 2020), révèle aussi que les arbitres seront moins pénalisés en cas d’utilisation du VAR: "Le recours à l’assistance vidéo n’entraînera pas systématiquement d’impact sur la notation. Dans certaines situations, il est impossible pour l’arbitre de détecter la faute qui a été commise sur le terrain. En revanche, si l’arbitre a recours à l’assistance vidéo car il n’a pas été optimal sur son déplacement, par exemple, il y aura toujours un impact sur la notation."

La mise en garde concernant l’utilisation du VAR

Antony Gautier exhorte tout de même ses anciens collègues à ne pas faire un usage excessif de la technologie au moment de valider leurs décisions: "J’adresse un message très clair aux arbitres. Je ne veux pas les voir se réfugier derrière l’arbitrage vidéo en disant: ‘Je ne vais pas prendre mes responsabilités sur le terrain, je vais attendre que la VAR me donne la solution.’"

Après avoir permis aux arbitres de pouvoir s’exprimer à la fin de certains matchs, si besoin, M. Gautier veut poursuivre dans cette voie cette saison. Pour permettre au public de mieux comprendre les décisions prises durant un match. "Je considère que tout un chacun accepte toujours mieux ce qu’il comprend, explique le directeur de l’arbitrage français. Avant, le seul acteur d’un match de L1 ou L2 qu’on n’entendait jamais était l’arbitre. J’ai trouvé qu’il était important d’avoir la parole d’un arbitre, mais de façon ponctuelle et maîtrisée. Mais la volonté de transparence et d’ouverture est claire."

Un représentant de l’arbitrage pourra s’exprimer après le match

Dans ce cadre-là, "une sorte de porte-parolat de l’arbitrage professionnel" sera mis en place, avec un représentant susceptible d’intervenir publiquement pour donner des "explications techniques justifiant une décision" ou "reconnaître une erreur".

Antony Gautier a également réitéré sa volonté d’installer un système de sonorisation permettant aux téléspectateurs d’entendre les échanges entre l’arbitre et les joueurs. La demande a pour l’instant été rejetée par l’Ifab, l’instance qui gère les règles du football et leurs évolutions. Mais le Nordiste garde espoir à ce sujet: "Je suis de nature optimiste. Le sens de l’histoire de l’arbitrage consiste à aller vers une sonorisation accrue au fur et à mesure des saisons."