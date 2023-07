Ligue 1: Ludovic Blas marque son premier but et convainc déjà avec Rennes

Après quatre saisons au FC Nantes, Ludovic Blas a rejoint le Stade Rennais, qui disputera la Ligue Europa cette saison. Titulaire lors du match amical contre Brest, le Français qui a joué ailier droit a inscrit le but victorieux et a déjà lancé l’opération séduction.

Avec les recrutements d'Enzo Le Fée et Ludovic Blas, tous les deux performants respectivement à Lorient et Nantes, le Stade Rennais a frappé fort sur le marché des transferts. Si l’ancien Merlu n’a pas encore pris part aux matchs amicaux (il a repris l’entrainement lundi), Blas s’est déjà montré décisif avec les Bretons.

Aligné d’entrée comme ailier droit face à Brest, le Français a inscrit le seul but de la rencontre, qui s’est jouée sur un format de 120 minutes. En plus d’avoir ouvert son compteur avec sa nouvelle équipe, Blas est apparu très en jambes, affuté et impliqué.

Pour sa part, l’entraineur Bruno Genesio est pleinement convaincu que sa nouvelle recrue apportera beaucoup aux Rennais: "Il amène ce que j’attends de lui, il s’est intégré parfaitement. Lorsque vous avez des joueurs intelligents, c’est toujours plus simple de les intégrer rapidement", a-t-il confié dans des propos retranscrits par Ouest-France.

"Une chance que je ne pouvais pas laisser passer"

Homme fort du FC Nantes pendant quatre saisons, Blas risque de recevoir un accueil assez hostile de la part de certains fans lorsqu’il fera son retour au stade de la Beaujoire. Pour cause, c’est la première fois depuis 2001 qu’un Nantais rejoint directement le rival rennais. Une décision surprenante vu la belle côte de popularité qu’avait Blas chez les Canaris.

Dans un message destiné à ses anciens supporters, le joueur de 25 ans a justifié sa décision: "Même si mon choix n’a pas été simple et suscite de l’incompréhension pour certains d’entre vous, j’espère que la plupart le comprendront. C’était une chance que je ne pouvais laisser passer, et un nouveau challenge à la hauteur de mes ambitions."

Après s’être battu pour éviter la relégation, Blas aura cette saison l’occasion de disputer la Ligue Europa. Compétition qu’il a déjà jouée il y a quelques mois avec Nantes. Il s’était même illustré en inscrivant le but de l’égalisation lors du match aller contre la Juventus.