Ligue 1: gros coup dur pour Brest, Lasne absent plusieurs mois

Touché à l'entraînement la semaine dernière, Paul Lasne souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Une blessure qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant de longs mois.

Paul Lasne a-t-il joué son dernier match avec le Stade Brestois (16e) le 21 mars dernier, face à Angers (0-0)? Touché à l'entraînement la semaine dernière, le milieu de terrain de 32 ans souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, comme l'a annoncé le club breton ce mercredi après-midi.

Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec Brest, Lasne vit peut-être ses derniers mois avec le SB29. Des mois qu'il passera donc sur le flanc après cette blessure qui va le priver des terrains pour de longs mois. Sa saison 2020-2021 est déjà terminée. Une très mauvaise nouvelle pour le joueur, arrivé à Brest à l'été 2019 en provenance de Montpellier.

Déjà gravement touché au genou en 2015

Une mauvaise nouvelle également pour Olivier Dall'Oglio tant Lasne est un élément essentiel de son effectif et l'un des joueurs les plus utilisés du club. Déjà gravement touché au genou en 2015, Lasne avait connu une longue absence avant de retrouver les terrains après un an sans jouer.

Le milieu brestois devrait être opéré fin avril, comme l'a annoncé Brest sur son compte Twitter. Lasne pourra se concentrer, durant sa convalescence, sur l'écriture de textes. Le milieu a récemment sorti un recueil de poèmes qu'il a écrit pendant le premier confinement.