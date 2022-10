Ligue 1: "Il y a moins de blessés", un responsable de l'arbitrage justifie les nombreux cartons rouges

Patrick Lhermite, vice-président de la commission fédérale des arbitres, estime que la sévérité des arbitres français permet d'éviter des blessures et de gagner du temps de jeu effectif.

50 cartons rouges et 459 avertissements ont été distribués depuis le début de la saison en Ligue 1, selon les statistiques de la Ligue de football professionnel au samedi 29 octobre. Ce qui fait une moyenne de 0,41 exclusions par match et de 3,79 cartons jaunes toutes les 90 minutes. Un bilan que défend Patrick Lhermite, vice-président de la commission fédérale des arbitres. "Ça protège les joueurs", dit-il dans une interview donnée vendredi à Europe 1.

Selon lui, l'action des arbitres français est bénéfique et se prouve avec des chiffres: "Les arbitres sont là pour protéger le jeu, les acteurs. C'est ce qu'ils font très bien. (...) Quand on regarde les statistiques, il y a moins de blessés en France que dans les championnats européens. On a le temps de jeu le plus important, avec 55 minutes".

"Quelques cartons jaunes un peu sévères"

Patrick Lhermite admet toutefois que certains cartons jaunes étaient dispensables: "On a reconnu aussi qu'il y avait eu quelques cartons jaunes, notamment des deuxièmes cartons jaunes, qu'on a trouvé un peu sévères, un peu excessifs, un peu rapides. On a reconnu que quatre ou cinq deuxièmes cartons jaunes qui auraient dû être cinq cartons rouges de moins".

Dernièrement, la commission de discipline de la LFP a retiré un deuxième carton jaune qui avait été adressé au défenseur rémois Dion Lopy. Quelques semaines plus tôt, un autre Rémois, Bradley Locko avait lui aussi bénéficié de la même clémence pour un second avertissement synonyme d'exclusion.