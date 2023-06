Ligue 1: inquiétudes avant Ajaccio-OM, les autorités craignent des affrontements entre supporters

Plus de 600 supporters marseillais sont attendus en Corse dans les prochaines heures, pour 450 places dans le parcage réservé aux fans de l'OM pour la rencontre contre Ajaccio samedi. Les autorités craignent des affrontements.

Inquiétudes du côté des autorités ajacciennes avant la dernière rencontre de Ligue 1 entre l'AC Ajaccio et l'OM qui aura lieu samedi soir (21h). Comme expliqué par nos confrères de Corse Matin, plus de 600 supporters marseillais sont attendus en Corse dans les prochaines heures, pour 450 places dans le parcage. Les supporters marseillais dans la région sont aussi très nombreux.

L'AC Ajaccio se veut rassurant

Les autorités craignent des affrontements entre des supporters insulaires et des fans marseillais. Alors qu'au même moment, les forces de l'ordre seront fortement mobilisées pour la sécurisation de l'un des plus grands événements à Ajaccio, la "fête des pêcheurs". Le maire de la ville d'Ajaccio a donc pris deux arrêtés afin d'éviter aux fans de l'OM d'accéder au périmètre du centre-ville d'Ajaccio. Dans l'entourage du club ajaccien on se veut rassurant sur la sécurité autour de cette rencontre.

Cette rencontre ne revêt aucun enjeu entre Ajaccio, 19e de Ligue 1 et déjà condamné à la Ligue 2, et Marseille, assuré de terminer à la troisième place du classement derrière le RC Lens. A l'aller, ce sont les joueurs d'Olivier Pantaloni qui l'avaient emporté du côté du Vélodrome (2-1), début octobre.