Ligue 1: l'équipe-type de la saison, avec cinq joueurs du PSG et deux de Lille

La saison de Ligue 1 s'est achevée ce dimanche sur le titre de champion de France de Lille, qui termine devant le PSG. Deux Lillois figurent dans l'équipe-type de la saison, pour cinq Parisiens.

Les joueurs de Lille sont champions de France devant le PSG. Mais au nombre de représentants au sein de l'équipe-type de la saison, c'est Paris qui gagne. Le onze de la saison a été dévoilé ce dimanche soir, dans le cadre des Trophées UNFP, après le coup de sifflet final.

Deux Lyonnais, un Monégasque

Reinildo et Benjamin André sont les deux membres du LOSC à y figurer. Cinq Parisiens sont retenus dans ce onze: Neymar, Kylian Mbappé (également élu meilleur joueur), Presnel Kimpembe, Marquinhos et Keylor Navas (meilleur gardien). L'OL place aussi deux joueurs avec Memphis Depay et Lucas Paqueta. Il faut aussi ajouter Aurélien Tchouaméni pour Monaco et Jonathan Clauss pour Lens.

On est donc sur un 4-3-3 pour cette équipe-type de la saison de Ligue 1 version Trophées UNFP: Navas - Clauss, Marquinhos, Kimpembe, Reinildo - Paqueta, Tchouaméni, André - Depay, Neymar, Mbappé.