PSG: Al-Khelaïfi assume un "projet ambitieux" et est confiant pour Mbappé

Après la victoire du PSG à Brest et le titre de champion de France décroché par Lille, Nasser Al-Khelaïfi s'est montré confiant concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Le président parisien annonce aussi de l'ambition pour cet été.

De la déception mais pas d'amertume pour Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG a tenu à féliciter Lille ce dimanche, après le sacre de champions de France des Nordistes. Un trophée qui échappe au PSG: "On est bien sûr déçus mais je veux d'abord féliciter Lille, qui a mérité et a fait une très bonne saison, insiste le dirigeant. On n'oublie pas Gérard Lopez, qui a construit cette équipe. Pour nous, la saison a été très compliquée avec le Covid, la saison a commencé tard, pas de préparation... mais ce n'est pas une excuse."

Pas question pour autant de parler d'échec pour résumer la saison. Nasser Al-Khelaïfi veut retenir des éléments positifs, en reconnaissant qu'il va falloir tirer des leçons en vue de la saison prochaine.

"Chaque année, tout le monde dit que c'est facile, la Ligue 1. Ce ne fut pas facile du tout cette année. C'est bien pour le championnat mais on a besoin de tirer les leçons de cette année, on a besoin de gagner chaque match. Un échec? Non, insiste le président. Cette saison, on a quand même fait une demi-finale de Ligue des champions, on a gagné la Coupe de France... il y a beaucoup de choses positives, on n'oublie pas qu'on a battu Manchester United, le Barça, le Bayern. Cela a été une bonne saison. C'est vrai qu'on est déçus de ne pas avoir gagné le championnat, c'est tout. Dire que c'est un échec non. On veut progresser, améliorer l'équipe pour la saison prochaine."

"Kylian est un joueur du PSG, qu'il va rester à 100%"

Une absence de titre de champion qui pourrait pousser Kylian Mbappé au départ? Ce n'est pas ce que laisse entendre Nasser Al-Khelaïfi: "Je dis toujours que Kylian est un joueur du PSG, qu'il va rester au PSG à 100%. S'il ne prolonge pas? Ne vous inquiétez pas, laissez-nous travailler. Il est parisien, il est français, il adore Paris, il n'y a pas de problème."

Il faudra peut-être aussi s'attendre à un été agité. "Notre projet est ambitieux. On va parler avec Leonardo, avec l'entraîneur, on sait déjà ce qu'on doit faire, on a commencé à travailler. Je veux remercier l'entraîneur, les joueurs et une personne dont on ne parle pas toujours: Leonardo, qui a fait un très bon travail ces deux dernières années. Les moyens? On est ambitieux, on est prêts, insiste-t-il. Messi? Je ne parle pas de mercato aujourd'hui."