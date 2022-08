Ligue 1: l'OL ne veut pas jouer sur la pelouse en très mauvais état de Lorient

L'état de la pelouse du Moustoir, abîmée par la sécheresse et le Festival Interceltique de Lorient, inquiète l'OL à quatre jours de la rencontre de Ligue face aux Merlus (dimanche à 13h).

La deuxième journée de Ligue 1 approche à grands pas, et la plus grande incertitude règne sur la tenue de la rencontre Lorient-OL, prévue dimanche à 13h. Les Gones ont fait savoir qu’il était pour l’instant hors de question de jouer sur la pelouse du Moustoir. La raison ? Le terrain est très dégradé en raison de la sécheresse, qui s’abat sur toute la France, et du Festival Interceltique qui s’y déroule. Et comme les derniers spectacles au stade ont lieu ce jeudi (le festival s'achèvera en revanche dimanche), l’Olympique Lyonnais craint que la pelouse soit "encore plus abîmée", sachant qu’elle est déjà grillée par endroits, ce que confirme le directeur général du FC Lorient, Arnaud Tanguy, au Télégramme. "Ça peut mettre en danger l’intégrité physique des joueurs", se plaint le club rhodanien.

L'hypothèse d'une inversion n'est pas d'actualité

Les dirigeants lyonnais se disent "attentifs à l’évolution du dossier", dont a pris connaissance la Ligue de football professionnel (LFP), assure Le Progrès. "On verra ce que nous dira la ligue mais notre position c’est de ne pas disputer le match dans ces conditions", avertit l’OL, qui attend que la LFP et Lorient se positionnent. L’hôte de la rencontre a déjà fait savoir qu’il ne disposait pas d’une solution de repli dans un autre stade. A quatre jours de la rencontre, et dans l’hypothèse où toutes les options seraient étudiées rapidement, il apparaît peu probable que le match soit inversé et joué à Lyon. Ce qui imposerait à l’OL d’importantes contraintes de logistique et d’organisation (sécurité, billetterie…), note Le Progrès.