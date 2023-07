Ligue 1: l'OM annonce un nombre record d'abonnés pour la saison à venir

L'Olympique de Marseille a annoncé son mercredi avoir terminé sa campagne d'abonnements 2023-24, qui se conclut avec un nouveau record d'abonnés. Au total, ils seront 48 000 abonnés au Vélodrome, soit 3 000 personnes de plus que le précédent record.

"Odyssée est complète." Dans un communiqué publié ce mercredi, l'Olympique de Marseille annonce la fin de sa campagne d'abonnement pour la saison 2023-2024. Avec 48 000 abonnés, le club phocéen a battu son record de presque 3 000 personnes. Le tout avant même le début des rencontres au Vélodrome.

Un abonnement comprenant la Ligue 1, les Coupes d'Europe et de France

"L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer que la campagne d’abonnements 23/24 est désormais complète. Tous les abonnements disponibles ont trouvé preneur avant le coup d’envoi des matchs officiels à l’Orange Vélodrome. Avec 3 000 abonnements supplémentaires par rapport à la saison dernière, vous êtes désormais plus de 48 000 abonnés à participer à l’aventure de cette nouvelle saison 23/24", écrit le club sur son site web.

"L’OM est fier de pouvoir s’appuyer sur votre passion et votre soutien tout au long de la saison et remercie l’ensemble de ses supporters pour leur fidélité", conclut l'entité phocéenne. Ce total d'abonnés concerne toutes les catégories, à savoir les virages, les tribunes et les hospitalités. L'abonnement couvre a totalité des matchs officiels à domicile: Ligue 1, coupe(s) d'Europe et coupe de France.

Un premier match face au Stade de Reims

La saison dernière, l'OM possédait la meilleure affluence du championnat, avec une moyenne de 62 522 spectateurs présents lors de chaque match à domicile. Seule la réception de Rennes en Coupe de France n'avait pas fait le plein. Avec plus de 48 000 abonnés, l'OM bat son record d'abonnement datant de... la saison dernière, avec plus de 45 000 personnes.

Le premier match officiel de l'Olympique de Marseille au Vélodrome sera le 13 aout prochain à 15h face au Stade de Reims, à l'occasion de la première journée de Ligue 1, sous réserve d'un changement de programmation en raison du 3e tour préliminaire des qualifications en Ligue des champions. L'OM jouera le match aller prévu le 8/9 août à l'extérieur, avant le match retour à domicile, le 15 août.