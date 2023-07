Ligue 1: le programme complet de la première journée est connu (ou presque), un beau choc en ouverture

La LFP a communiqué ce mercredi la programmation TV des neuf matchs de la première journée de la saison 2023-2024 de Ligue 1. Une petite incertitude existe toujours pour le match d'ouverture même si la Ligue a prévu une belle affiche quoiqu'il arrive.

On connait l'horaire de toutes les rencontres de la première journée de la saison 2023-2024 de Ligue 1... enfin presque. La LFP a officialisé ce mercredi la répartition des neufs matchs du championnat de France pour le week-end inaugural entre le vendredi 11 août et le dimanche 13 août prochain. Après plusieurs semaines d'attente, les supporters vont enfin pouvoir organiser leurs journées pour suivre leur club de coeur.

Si sept matchs ne changeront pas de planning, deux duels peuvent encore échanger leur calendrier selon une petite subtilité glissée par l'instance présidée par Vincent Labrune. A l'heure actuelle, le choc entre les ambitieux Nice et Lille est prévu le vendredi en lever de rideau de la campagne 2023-2024. Mais l'affrontement entre les Aiglons et les Dogues pourraient être décalé au samedi à cause de l'OM.

Le parcours européen de l'OM peut encore changer le calendrier

Qualifié pour le troisième tour des éliminatoires de la Ligue des champions, l'Olympique de Marseille défiera le vainqueur de la confrontation entre le Panathinaïkos et les Ukrainiens du Dnipro-1 (3-1 à l'aller pour les Grecs). Si le retour est prévu le 15 août, la date de la première de Marcelino avec les Phocéens en match officiel n'est pas encore connue.

Si Marseille joue le mardi 8 août, la LFP mettre les partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang en ouverture de la Ligue 1 face à Reims. Si Marseille joue son match continental le mercredi 9 août, la LFP laissera le duel Nicel-Lille pour lancer la saison.

Hormis ces deux affiches qui peuvent potentiellement changer de date, tous les autres matchs sont figés. Ainsi, Luis Enrique débutera son mandat en Ligue 1 en prime time contre Lorient le samedi 12 août au Parc des Princes.

Vice-champion de France en 2022-2023, les Lensois défieront Brest sur le créneau de 13h le dimanche 13 août. Enfin, l'ultime rencontre de ce premier week-end de championnat verra les deux clubs passés sous pavillon jouer l'un contre l'autre. Le Strasbourg de Todd Boehly recevra l'OL de John Textor dans l'antre de La Meinau.

Le programme complet de la J1 2023-2024 de L1:

Vendredi 11 août 2023 à 21h00 sur Prime Video

OGC Nice – LOSC Lille*

Samedi 12 août 2023 à 17h00 sur Prime Video

Olympique de Marseille – Stade de Reims*

Samedi 12 août 2023 à 21h00 sur Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot

Paris Saint-Germain – FC Lorient

Dimanche 13 août 2023 à 13h00 sur Prime Video

Stade Brestois 29 – RC Lens

Dimanche 13 août 2023 à 15h00 sur Prime Video

Clermont Foot 63 – AS Monaco

Montpellier Hérault SC – Havre AC

FC Nantes – Toulouse FC

Dimanche 13 août 2023 à 17h05 sur Canal+ Foot

Stade Rennais FC – FC Metz

Dimanche 13 août 2023 à 20h45 sur Prime Video

RC Strasbourg Alsace – Olympique Lyonnais

*En cas de programmation le mardi 8 août du match aller du troisième tour préliminaire de l’UEFA Champions League de l’Olympique de Marseille, la rencontre Olympique de Marseille – Stade de Reims sera avancée au vendredi 11 août à 21h00. En conséquence, la rencontre OGC Nice – LOSC sera décalée au samedi 12 août à 17h00.