Ligue 1: le récap de la course à l'Europe, avec l'OM en Ligue des champions, Nice en Conference League

Aux termes d'une soirée renversante, l'OM a décroché sur le fil sa qualification directe pour la prochaine Ligue des champions, en battant Strasbourg (4-0). Les hommes de Sampaoli peuvent remercier Lens, qui a accroché le nul face à Monaco. Plus bas, Nice a décroché un ticket inespéré pour la Ligue Europa Conference.

Les candidats dans la course à l'Europe sont passés par toutes les émotions ce samedi, lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1. De Monaco (2e au coup d'envoi) à Lens (7e), le stress était de mise pendant 90 minutes. Et à ce jeu-là, c'est Marseille qui sourit, puisque les hommes de Jorge Sampaoli se sont imposés face à Strasbourg au Vélodrome (4-0). Deuxième une grande partie de la soirée, les Marseillais ont tenu le choc pendant que Monaco perdait des plumes sur la pelouse de Lens (2-2).

Menés sur un but de Frankowski, les hommes de Philippe Clement ont réagi sur une tête de Benoît Badiashile avant la pause, avant de prendre l'avantage grâce à l'inévitable Wissam Ben Yedder (25e but cette saison). Mais les Monégasques ont tout perdu dans les dernières minutes, en encaissant un but de Ganago à la 96e minute. Ce match nul de Monaco, couplé au mauvais résultat de Rennes, permet à l'équipe de la Principauté de terminer troisième de Ligue 1, synonyme de deux tours de barrages pour la C1. Monaco peut avoir des regrets.

>> Le classement définitif de la Ligue 1

Nice en Ligue Europa Conference, Rennes sur le fil

4e au coup d'envoi, le Stade Rennais a failli tout perdre mais a été tenu en échec sur la pelouse de Lille (2-2). Glacés par une grossière erreur d'Alfred Gomis, parfaitement exploitée par Timothy Weah, les hommes de Bruno Génésio ont été relancés par Benjamin Bourigeaud, avant d'être sauvés par Guirassy, qui arrache un billet pour la Ligue Europa.

>> Revivez le multiplex de la 38e journée

Le dernier ticket européen a été décroché par Nice, victorieux à Reims (2-3). Pourtant, le Gym est revenu de très loin et peut remercier Andy Delort, auteur d'un triplé en seconde période pour effacer une entame de match catastrophique des hommes de Christophe Galtier. Battus en finale de la Coupe de France, les Niçois doublent sur le fil Strasbourg, qui s'est incliné au Vélodrome et terminent finalement 6e. S'ils avaient très peu de chance d'être européens, les Lensois restent 7e.

Les résultats dans la course à l'Europe

Reims 2-3 Nice

Lens 2-2 Monaco

Marseille 2-0 Strasbourg

Lille 2-2 Rennes