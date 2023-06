Ligue 1: l'OM gagne son procès contre son ancien joueur Henri Bedimo

Henri Bedimo n'obtiendra pas les 5,1 millions d'euros qu'il réclamait à l'Olympique de Marseille après son licenciement en 2018. Le Camerounais, qui avait monté une académie de football au Cameroun en partenariat avec le MHSC, a perdu son procès.

Un arrêt rendu le 26 mai dernier par la cour d'appel d'Aix-en-Provence indique que l'OM était en droit de licencier son latéral Henri Bedimo, en 2018, indique L'Equipe. Le club phocéen l'avait sanctionné pour faute lourde après que le latéral camerounais a monté une académie de football à Douala, en partenariat avec Montpellier, le club par lequel il est passé entre 2011 et 2013, et sans en avoir informé l'Olympique de Marseille.

"Il n'y a pas eu de réflexion longue lorsqu'il fallait faire un choix du partenaire. Avec mon conseiller, on a tout de suite eu la même idée de proposer cela au MHSC", avait fait savoir Bedimio sur le site du club occitan.

La cour d'appel n'y voit pas un motif de licenciement abusif

L'OM lui avait alors reproché son comportement déloyal et infidèle en mettant ses services au profit d'un club concurrent. "La promotion de l'académy (sic) de football sur différents médias et sur les réseaux sociaux, académie inaugurée [...] en partenariat avec le MHSC, club concurrent, et sans que la société de l'Olympique de Marseille n'en soit informée, constitue assurément un manquement à l'obligation de loyauté envers son employeur et un manquement à ses obligations contractuelles", ont estimé les magistrats. "La stratégie d'éviction de la part de l'employeur évoquée par le salarié ne saurait en tout état de cause constituer une cause d'exonération de ce comportement."

Bedimo, qui avait évoqué pour sa défense une atteinte à sa liberté d'association, réclamait 5,1 millions d'euros à l'OM : 2,4 millions pour rappels de salaires, 1,5 million de dommages et intérêts, et 1,2 million pour rupture de contrat illicite. Il n'en a donc rien été. Henri Bedimo n'a plus refoulé les pelouses professionnelles depuis son licenciement.