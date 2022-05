Ligue 1: l'OM perd Bamba Dieng pour affronter Strasbourg

Bamba Dieng n'est pas dans le groupe de l'OM pour la réception de Strasbourg samedi, dans le cadre de la dernière journée de Ligue 1. L'attaquant s'est blessé à l'entraînement, ce qui réduit considérablement les options de Jorge Sampaoli offensivement.

Gros enjeu européen

Cédric Bakambu n’étant pas à 100%, Arkadiusz Milik apparait comme l’une des rares solutions offensives… si Jorge Sampaoli, déjà privé de Dimitri Payet, veut évoluer avec un attaquant de pointe.

L'Olympique de Marseille pointe à la troisième place du classement avant l'épilogue de la saison, doublé par Monaco et encore sous la menace du Stade Rennais dans la course aux places en Ligue des champions. Il y a aussi un enjeu européen pour Strasbourg, actuellement cinquième à égalité de points avec le sixième Nice et donc à la lutte pour un fauteuil en Ligue Europa.