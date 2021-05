Ligue 1: la défense de Lille et Maignan, des références en Europe

Les données recueillies par Stats Perform montrent que la défense de Lille est l’une des meilleures en Europe dans plusieurs domaines. Le gardien du LOSC, Mike Maignan, affiche lui aussi des statistiques impressionnantes.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Le départ annoncé, mais pas officialisé, de Mike Maignan en fin de saison pourrait laisser un grand vide à Lille. Le LOSC le sait mieux que quiconque pour l’avoir expérimenté avec son portier cette saison. Un grand gardien peut changer le destin d’un match, et décider de la tournure d’une saison. Candidat à sa propre succession au titre de meilleur gardien de la saison, Mike Maignan a brillé dans les cages lilloises tout du long de la saison, obtenant 20 clean sheets en Ligue 1, au moins deux de plus que tout autre gardien des cinq grands championnats européens, selon Stats Perform.

Benjamin André en fer de lance

Cette saison, Mike Maignan a progressé dans son jeu en étant décisif alors qu’il est de moins en moins sollicité. Le gardien du LOSC est ainsi dans le top 3 des gardiens affichant les meilleurs pourcentages d’arrêts dans les cinq grands championnats européens. Le gardien de l’équipe de France est seulement devancé par Jan Oblak et Keylor Navas. Mike Maignan est le maillon fort d’une défense qui encaisse très peu de buts, seulement 22. La défense du LOSC est tout simplement la référence dans ce domaine parmi les championnats majeurs, devant des équipes comme Manchester City, leader de Premier League, et l’Inter Milan, champion en Italie.

Au LOSC, la défense est l’affaire de tous, et concerne les attaquants, dans le premier rideau, mais aussi le milieu de terrain, qui ratisse énormément de ballons. Un domaine dans lequel excelle l’indispensable Benjamin André, pièce maîtresse de l’équipe dirigée par Christophe Galtier. Le milieu de terrain est le joueur à avoir récupéré le plus de ballons cette saison. Il est présent dans le top 3 de toutes les catégories statistiques concernant la défense (tacles, tacles réussis, duels gagnés…). Meilleure défense du championnat, Lille est aussi la quatrième attaque de Ligue 1 avec 80 buts marqués. Une équipe équilibrée qui rêve de décrocher un titre de champion de France qui lui tend les bras, à deux journées de la fin du championnat.