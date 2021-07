Ligue 1: la programmation de la 1re journée est tombée, avec deux matchs sur Canal+

Ce mercredi, la Ligue de football professionnel (LFP) a communiqué la programmation TV de la première journée de Ligue 1, prévue du vendredi 6 au dimanche 8 août.

Pour l'instant, Canal+ fait encore partie des diffuseurs officiels de la Ligue 1. En tout cas à en croire la Ligue de football professionnel (LFP). Ce mercredi, l'instance a communiqué la programmation TV de la première journée de la saison 2021-2022, prévue du vendredi 6 au dimanche 8 août prochains.

Si Amazon avec sa plateforme Prime Video fait officiellement son apparition, la LFP laisse encore figurer Canal+ pour le match du samedi 21 heures (entre Troyes et le PSG) et celui du dimanche à 17 heures (entre Metz et le champion de France lillois). Une audience entre BeIn Sports - qui sous-licencie ces deux rencontres à la chaîne cryptée - et Canal+ - qui refuse de payer les 332 millions d'euros de droits de diffusion - a eu lieu mardi au tribunal de commerce, et une décision est attendue en fin de semaine.

La Ligue a évidemment connaissance de cette situation, mais fait comme si le contrat était respecté par Canal en attendant une décision de justice. Selon nos informations, c’est la commission des compétitions qui a demandé à ce que cela soit marqué comme tel, sous réserve de modifications dans un second temps.

Monaco et l'OL sur Prime Video, Lille et le PSG sur Canal+

Troisième de Ligue 1 la saison dernière, l'AS Monaco va ouvrir le bal des prétendants le vendredi soir face au FC Nantes à domicile, tout comme Lyon qui recevra Brest dans son Groupama Stadium le samedi. Deux rencontres diffusées sur le service Prime Video d'Amazon, qui avait communiqué la semaine dernière les tarifs de ses abonnements (à savoir 12,99 euros par mois + un abonnement Prime à 5,99 euros par mois ou 49 euros par an).

La rencontre entre Montpellier et l'OM, selon le programme communiqué par la LFP, acte également l'avancée de 21 heures à 20h45 pour le match du dimanche soir (sur la même plateforme).

En attendant le verdict du tribunal de commerce, le LOSC et son dauphin, le PSG, devraient débuter leur saison sur Canal+ (le samedi à 21 heures pour Paris, le dimanche à 17 heures pour Lille).

La programmation TV de la 1re journée de Ligue 1:

Vendredi 6 août 2021 à 21h00 sur Prime Video

AS Monaco – FC Nantes

Samedi 7 août 2021 à 17h00 sur Prime Video

Olympique Lyonnais – Stade Brestois 29

Samedi 7 août 2021 à 21h00 sur Canal+

ESTAC Troyes – Paris Saint-Germain

Dimanche 8 août 2021 à 13h00 sur Prime Video

Stade Rennais FC – RC Lens

Dimanche 8 août 2021 à 15h00 sur Prime Video

FC Girondins de Bordeaux – Clermont Foot 63

OGC Nice – Stade de Reims

AS Saint-Etienne – FC Lorient

RC Strasbourg Alsace – Angers SCO

Dimanche 8 août 2021 à 17h00 sur Canal+

FC Metz – LOSC Lille

Dimanche 8 août 2021 à 20h45 sur Prime Video

Montpellier Hérault SC – Olympique de Marseille