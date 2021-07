Ligue 1: prix, diffusion, journalistes... Amazon dévoile son offre

Alors que le lancement de la saison 2021-2022 de Ligue 1 et Ligue 2 approche, le nouveau diffuseur principal Amazon a détaillé ce mardi son offre. Comment s’appellera la nouvelle chaîne dédiée? Combien faudra-t-il débourser pour profiter du football français? Qui seront les têtes d’affiche? Présentation.

Quelques mois après le fiasco Mediapro, un nouvel acteur va faire dans les semaines à venir son apparition dans le paysage footballistique français. Un acteur beaucoup plus connu que le groupe sino-espagnol, et sans doute beaucoup plus solide aussi, puisque l’on parle ici du géant américain Amazon.

La plateforme de commerce en ligne, qui a largement développé ses activités ces dernières années, a remporté début juin l’appel d’offres lancé par la LFP pour l’attribution de la grande majorité des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 jusqu’en 2024.

A partir de cet été et pour trois ans, Amazon diffusera 8 matchs de L1 sur 10 par journée (les deux autres revenant beIN Sports qui le sous-licenciait à Canal+) ainsi que 8 matchs de L2 sur 10 (les deux autres étant pour beIN Sports). Comment? A quel prix? C’est ce qu’a détaillé ce mardi la compagnie.

Une chaîne sur la plateforme dédiée à partir de 17 euros par mois

Amazon va lancer une nouvelle chaîne dédiée sur sa plateforme au championnat de France: Prime Video Ligue 1. Pour s’y abonner, il faudra être client du service Amazon Prime (5,99 euros par mois ou 49 euros par an) et débourser en plus 12,99 euros par mois pour profiter de la chaîne. En clair: regarder la Ligue 1 et la Ligue 2 coûtera entre 17 et 19 euros par mois, selon votre abonnement de base à Amazon. "A partir du 6 août prochain, Prime Video Ligue 1 diffusera en exclusivité 8 matchs à chaque journée de championnat pour les trois prochaines saisons, comprenant notamment les 10 meilleures affiches de chaque saison", précise le communiqué d'Amazon.

"Le premier match diffusé sur Prime Video sera le Trophée des Champions, une rencontre opposant le Paris Saint-Germain et le Lille OSC à Tel Aviv le 1er août, disponible sans frais supplémentaires pour tous les members Prime en France, poursuit le communiqué. Les members Prime auront aussi accès, sans coûts additionnels au magazine de 75 minutes présentant le meilleur des matchs du week-end et proposant des analyses en plateau avant la grande affiche du dimanche soir."

Pour la Ligue 2, Amazon a conclu un accord avec La chaîne L'Equipe pour une diffusion du Multiplex: " La diffusion par Amazon de la Ligue 2 BKT se fera au travers d’un nouveau partenariat conclu avec L’Equipe. La Chaîne L’Equipe diffusera le multiplex Ligue 2 BKT des huit matches du Samedi 19h00 sur sa chaîne disponible sur la TNT, et ce pour toute la saison 2021/22. De plus, L’Equipe diffusera également les huit matches en direct de façon individuelle sur l’Equipe Live, accessible sur sa plateforme et son application gratuite, jusqu’à la fin du mois de septembre. Après cette date, ces matchs seront disponibles de façon individuelle et intégrale exclusivement sur la chaîne Prime Video Ligue 1. Avec cet accord, tous les fans de football pourront regarder les matchs de Ligue 2 BKT facilement dès le début de la saison."

Un magazine le dimanche soir, et une affiche avancée à 20h45?

Sur l’aspect éditorial, Amazon a annoncé ce mardi l’arrivée dans ses rangs de quatre figures médiatiques, toutes passées la saison dernière par l’éphémère chaîne Téléfoot: Thibault Le Rol, Marina Lorenzo, Smaïl Bouabdellah, et Julien Brun. Les autres noms, notamment ceux des consultants, devraient être communiqués prochainement.

A noter que Prime Video Ligue 1 aura son magazine du dimanche soir à 19 heures, avec les résumés des premiers matchs du week-end, avant l'affiche… de 20h45? En effet, Amazon annonce l'avancée d’un quart d’heure du match du dimanche soir, comme cela était encore le cas il y a quelques années. Mais selon nos informations, ce changement doit encore être acté par la Ligue.