Ligue 1: le classement des plus beaux maillots de la saison 2023-2024

Avant que les hostilités ne commencent en Ligue 1 ce vendredi soir avec Nice-Lille, on a classé les 36 maillots des 18 clubs. Et ça ne va pas plaire à tout le monde. Heureusement, vous pourrez voter pour rectifier la barre.

Avant toute chose, prenons quelques précautions: ce classement est subjectif, quelques choix sont clairement entâchés de mauvaise foi, et vous pourrez rectifier le tir dans le sondage en bas du papier. Ceci étant dit, plongeons directement dans le classement. Et évidemment, on ne commence pas par le meilleur.

36: Strasbourg extérieur

Strasbourg extérieur (saison 2023/24) © RMC SPORT

Comment rater un maillot blanc? Mettez lui des motifs bizarre et secouez bien le tout. Avec en plus un gros sponsor en rouge pour être bien sûr qu’on ait mal aux yeux.

35: Lyon extérieur

Lyon extérieur (saison 2023/24) © RMC SPORT

Alors, on va mettre deux points pour le courage, deux points pour le logo… Et on va s’arrêter là. Les couleurs, les rayures, le brillant… Ne ramenons pas tout des années 90. Certaines choses méritent de rester enterrées un peu (beaucoup) plus longtemps.

34: Strasbourg domicile

Strasbourg domicile (saison 2023/24) © RMC SPORT

Année après année, c’est toujours les mêmes couleurs agressives, la même découpe sans structure, le même sponsor qui colle pas. Et c’est toujours un immense non. Strasbourg, tout dans le public, rien dans le maillot.

33: Montpellier extérieur

Montpellier extérieur (saison 2023/24) © RMC SPORT

C’est quand même ballot de faire une bande blanche horizontale pour bien mettre le sponsor mais il dépasse à moitié.

32: Losc extérieur

Lille extérieur (saison 2023/24) © RMC SPORT

La fameuse tâche d’encre du stylo qui fuit dans la poche c’est déjà pas classe, mais alors faire tout un maillot sur ce motif…

31: Le Havre domicile

Le Havre domicile (2023/24) © RMC SPORT

Des couleurs mythiques, un design aussi classique qu’efficace. Il devrait être bien plus haut. Sauf qu’un sponsor est passé par là. Et le rouge, c’est pas facile pour tout le monde.

30: Reims extérieur

Reims extérieur (saison 2023/24) © RMC SPORT

Au départ, on n'a rien contre le bleu ciel. Ni même contre le bleu ciel avec une touche de bordeaux. Manchester City fait ça très bien. Mais Manchester City ne colle pas de fines rayures comme ça. Là, on dirait la cravate d’un homme politique des années 80.

29: Lorient domicile

Lorient domicile (saison 2023/24) © RMC SPORT

Aie, Lorient, la bonne surprise du classement de l’année dernière, qui prend un gadin. Allez, un an à se demander: mais pourquoi ce blanc?

28: Brest extérieur

Brest extérieur (2023/24) © RMC SPORT

Ok, tout le monde doit vivre, mais quatre sponsors, le logo de l’équipementier, celui du club, tout ca plus ou moins empilé, est-ce que ça ne serait pas un peu trop? Posons juste la question.

27: Montpellier domicile

Montpellier domicile (saison 2023/24) © RMC SPORT

Même problème que le maillot extérieur, mais les couleurs marchent mieux ensemble.

26: Clermont extérieur

Clermont extérieur (saison 2023/24) © RMC SPORT

Celui là il va falloir le voir de plus près pour comprendre les motifs sur les manches et les flancs. Parce que là, on en reste comme deux ronds.

25: Lorient extérieur

Lorient extérieur (saison 2023/24) © RMC SPORT

Tout noir, ca aurait été le jackpot, le top 10, le tour d’honneur au Moustoir. Et là, quelqu’un a décidé de rajouter des triangles. En dégradé. Avec un motif incompréhensible. Vers où on attaque déjà?

24: Toulouse extérieur

Toulouse extérieur (saison 2023/24) © RMC SPORT

Autant Toulouse avait innové l’année dernière, autant là on part sur du très classique, avec ces rayures assez fines qui ne sont pas du tout dans la tendance du moment. Ok Toulouse recrute à contre-courant, mais ils n’étaient pas obligés de le faire pour le design aussi.

23: Toulouse domicile

Toulouse domicile (saison 2023/24) © RMC SPORT

Mêmes causes, mêmes effets. Le côté bagnard, c’est non.

22: Clermont domicile

Clermont domicile (saison 2023/24) © RMC SPORT

+ 1 pour la couleur originale et les motifs en bas qu’on imagine être le Puy-de-Dôme. Mais sinon, on s’ennuie un peu.

21: Losc domicile

Lille domicile (saison 2023/24) © RMC SPORT

Il y a une petite originalité avec le blanc asymétrique, mais il ne restera vraiment pas dans les annales celui là.

20: Brest domicile

Brest domicile (saison 2023/24) © RMC SPORT

Un peu trop de sponsors, comme le maillot extérieur, mais au moins c’est plus simple et on a toujours un petit crush sur le logo du sponsor, qui fait bien couleur locale (même si Brest-St Malo, c‘est quand même 2h30, et encore, ça c’est quand ça roule).

19: Reims domicile

Reims domicile (saison 2023/24) © RMC SPORT

Très classique, trop de sponsors et un motif bizarre, ca fait beaucoup de handicaps pour sortir du ventre mou. La prochaine fois, trouvez le Will Still du design.

18: Nantes extérieur

Nantes extérieur (saison 2023/24) © RMC SPORT

Petit polo classe, sponsor bien intégré, on se verrait bien traîner en ville avec mais les fines bandes horizontales? Vraiment? Maillot interdit à tous les supporters nantais qui ont donc un peu de bide, et ça c’est pas sympa.

17: Le Havre extérieur

Le Havre extérieur 2023/24 © Le Havre

Un blanc classique plutôt bien abouti, mais le sponsor tu connais.

16: Rennes extérieur

Rennes extérieur (saison 2023/24) © RMC SPORT

Un peu classique, voir fade, et si on met un sponsor noir sur des motifs noirs, pourquoi ne pas s’arragner pour que ca colle? C’est pas comme si Rennes changeait de sponsor tous les ans.

15: Lens domicile

Lens domicile (saison 2023/24) © RMC SPORT

Quand t’as beaucoup hésité entre les rayures, le maillot bicolore à la “Ajax” ou même juste les manches rouges version Reims/Arsenal. Fallait faire un choix.

14: Paris SG domicile

Paris SG domicile (saison 2023/24) © RMC SPORT

La bande rouge un peu décalée sur le côté, ca a une petite vibe Ronaldinho/Chantôme, mais pourquoi aucune bande ne remonte jusqu’en haut? Ou en bas d’ailleurs?

13: Monaco domicile

Monaco domicile (saison 2023/24) © RMC SPORT

Pas de sponsor, des couleurs traditionnelles. On aurait pu s’éviter le motif briques/tuiles bizarre. En revanche, pas sûr convaincu par la devise “rouge et blanc” dans le col, on a connu plus mobilisateur comme slogan.

12: Rennes domicile

Rennes domicile (saison 2023/24) © RMC SPORT

Du classique. Mais peut-être un peu trop classique. Mention spéciale au placement du sponsoring Ela. Audacieux et donc sans doute remarqué.

11: Metz domicile

Metz domicile (saison 2023/24) © RMC SPORT

La couleur, c’est du classique, le logo aussi. Et le dégradé du motif fonctionne bien. Après ca aurait été plus efficace avec un seul sponsor que deux avec des polices aussi différentes, mais l’économie, tu connais.

10: Lyon domicile

Lyon domicile (saison 2023/24) © RMC SPORT

Mention spéciale à ce petit liseré bleu-rouge, qui donne un côté meilleur ouvrier de France. On se demande pourquoi le doré pour un club qui n’a pas gagné grand chose depuis un paquet de saisons, mais on a hâte de le retrouver dans les meilleures cuisines d’Europe à défaut de sur les terrains de la Ligue des champions.

09: Nice domicile

Nice domicile (saison 2023/24) © RMC SPORT

Les rayures ont la bonne largeur, le col en V va bien, avec une toute petite originalité sur les manches. Classique mais solide.

08 : Marseille extérieur

Marseille extérieur (saison 2023/24) © RMC SPORT

Il recueillera sans doute les faveurs des supporters et c’est vrai qu’il est assez réussi. Mais ces lignes blanches, ca vous évoque plus les vagues ou les dénivelés de la sacrée cote que l’OM doit remonter en ce début de saison?

07: Nice extérieur

Nice extérieur (saison 2023/24) © RMC SPORT

Grande réussite que ce maillot blanc avec une touche d’originalité, avec un sponsor bien visible mais qui ne saute pas aux yeux.

06: Lens extérieur

Lens extérieur (saison 2023/24) © RMC SPORT

Est-ce que ca fait mal aux yeux? Un peu. Mais ça donne l’impression qu’un volcan sang et or est à deux doigts d’exploser sous la couche de noir. Très RC Lens donc.

05: Nantes domicile

Nantes domicile (saison 2023/24) © RMC SPORT

Le jaune assumé, le petit col, ca serait podium ou même le titre si le sponsor était moins criard.

04: Metz extérieur

Metz extérieur (saison 2023/24) © RMC SPORT

On sera sans doute pas suivi par tout le monde sur ce choix, mais très agréable surprise que ce “feu sacré” stylisé.

03: Monaco extérieur

Monaco extérieur (2023/24) © RMC SPORT

L’absence de sponsor joue beaucoup, mais c’est quand même la classe

02: Marseille domicile

Marseille domicile (saison 2023/24) © RMC SPORT

Simplicité, efficacité et intégration parfaite du sponsor, on n'est pas loin du sans faute.

01: Paris SG extérieur

Paris SG extérieur (saison 2023/24) © RMC SPORT

Celui là aussi, il fera sans doute débat. C’est la seule bande horizontale de la saison, et elle tente le dégradé rouge-bleu, qui est quand même pas le truc le plus intuitif de la palette, et pourtant, ça fonctionne parfaitement. Un maillot qui risque de rester dans les mémoires, et pas seulement parce que Messi et peut-être Mbappé et Neymar ne vont jamais jouer avec.



