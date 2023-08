Ligue 1: Votez pour le plus beau maillot de la saison 2023/24

Alors que la saison de Ligue 1 reprend vendredi, RMC Sport vous propose de voter pour le plus beau des 36 maillots domicile et extérieur des 18 clubs de Ligue 1.

C'est le moment où Clermont peut encore terminer devant le PSG, où tout le monde peut encore réver à une qualification européenne et où tout le monde se familiarise avec les nouveaux maillots de Ligue 1. On vous les a tous regroupé en un coup d'oeil ou presque. En attendant le retour de la Ligue 1, ce vendredi soir avec Nice-Lille à 21h, à vous maintenant de voter pour les plus beaux maillots, les plus audacieux, ceux, peut-être qui vont laisser une trace dans l'histoire du club.

Si le module de vote ne s'affiche pas dans l'application, cliquez ici