Ligue 1: le coup d'envoi du match OM-Brest décalé à cause de l'alerte canicule

Comme ce fut le cas pour Lyon-Montpellier et Monaco-Strasbourg le week-end dernier, le match de la troisième journée de Ligue 1 entre l'OM et Brest a été décalé de deux heures et aura lieu samedi à 19h. La LFP a pris cette décision en raison de l'alerte canicule.

Le coup d'envoi du match de la troisième journée de Ligue 1 entre l'OM et Brest, prévu samedi à 17h, a été décalé à 19h "en raison de l’alerte canicule dans le département des Bouches-du-Rhône et des prévisions de forte chaleur à l’Orange Vélodrome", précise ce jeudi la Ligue de football professionnel (LFP) dans son communiqué.

Déjà deux matchs décalés en J2

Ce n'est pas une première cette saison. Le week-end dernier, deux matchs de la deuxième journée de championnat de France avaient déjà été décalés de deux heures: Lyon-Montpellier (1-4) le samedi, Monaco-Strasbourg (3-0) le dimanche.

Un choix que les acteurs de Ligue 1 avaient unanimement salué, à l'instar du joueur de Lens Florian Sotoca: "C’est bien que la Ligue écoute ses propres acteurs pour la qualité du jeu, pour la santé du joueur c’est très bien et je trouve que c’est une très bonne chose pour la Ligue 1, affirme l’attaquant lensois. Ça, ce n’était pas fait les autres années, on est dans l’avancé des choses et ça prouve aussi que la Ligue évolue et c’est très bien pour tout le monde."