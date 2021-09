Ligue 1 : le derby du Nord Lens-Lille en direct

La 6e journée de Ligue 1 aux multiples derbys continue ce samedi après-midi avec un match qui s'annonce chaud entre Lens et Lille. Alors que le LOSC a du mal à lancer sa saison, les Sang et Or brillent et peuvent viser le podium.

Chaud derby dans le Nord ! Ce samedi après-midi, la Ligue 1 reprend avec un match qui s'annonce bouillant à Félix-Bollaert entre le RC Lens et le LOSC. Les Lillois, champions en titre, peinent à trouver leur rythme de croisière... En face, Lens engrange les points mais attend encore sa première victoire à domicile après deux matchs nuls (2-2 contre Sainté et Lorient). Quoi de mieux que le rival pour lancer une nouvelle série ?