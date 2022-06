Ligue 1: le premier match de la saison de l'OM est connu

Le calendrier de la saison 2022-2023 de Ligue 1 sera dévoilé vendredi mais des premières affiches ont fuité, comme celles du premier match de l’OM et des chocs face au PSG.

Les contours du prochain calendrier de Ligue 1 prennent forme avant la divulgation, vendredi, des matchs de la saison 2022-2023. Plusieurs dates ont déjà filtré, dont celles de deux chocs entre l’OM et le PSG. Selon le Parisien, l’aller aura lieu au Parc des Princes le 16 octobre alors que le retour est programmé le 26 février au stade Vélodrome. La Provence annonce aussi l’identité du premier adversaire des hommes de Jorge Sampaoli: selon le journal provençal, ce sera contre Reims le week-end du 6-7 août.

Face à Reims comme en 2019

Les Marseillais avaient déjà affronté les Champenois en 2019 en ouverture. L’équipe, alors entraînée par André Villas-Boas, s’était alors inclinée à domicile (0-2). La saison dernière, Dimitri Payet avait arraché le match nul (1-1) sur un penalty au bout des arrêts de jeu d'une rencontre marquée par un penalty non sifflé pour Reims, après des coups assénés par Duje Caleta-Car à Ugo Ekitike.

La reprise des joueurs marseillais est prévue le 29 juin pour une préparation marquée par un stage mi-juillet en Angleterre et cinq matchs amicaux, dont un "match de gala" le 31 juillet au Vélodrome.

Plusieurs autres rendez-vous ont déjà filtré dans la presse, comme le Boxing Day le 28 décembre. Le Parisien révèle ainsi que le PSG, champion en titre, débutera à Clermont avant de recevoir Montpellier (deuxième journée) au Parc des Princes. Les Parisiens enchaîneront avec un déplacement à Lille (J3), puis la réception de Monaco (J4), deux clubs où Luis Campos, nouveau conseiller sportif du PSG, est passé.

Les coéquipiers de Marquinhos se rendront à Lyon lors de la huitième journée et concluront la phase aller à Rennes (J17), le week-end du 14 et 15 janvier 2023. Ils retrouveront les Bretons deux mois plus tard (19 mars), une semaine avant la réception de Lyon (2 avril). Paris finira au Parc des Princes face à Clermont (4 juin).

Une pause de plus d'un mois

La saison 2022-2023 sera impactée par la programmation de la Coupe du monde au Qatar en plein hiver (du 21 novembre au 18 décembre 2022). Le championnat s’arrêtera ainsi après la 15e journée, programmée le week-end des 12 et 13 novembre et reprendra près d’un mois plus tard avec l’inédit du Boxing Day du 28 décembre lors de la 16e journée. La 17e journée aura lieu trois jours plus tard, le 1er janvier.