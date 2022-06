Mercato: Gonalons proposé à Lyon mais bientôt de retour en Ligue 1... à Clermont

Proposé à l'OL lors du mercato estival, Maxime Gonalons ne va pas retrouver son club formateur selon les informations de RMC Sport. Si Peter Bosz n'a pas été convaincu par son recrutement, le milieu de 33 ans devrait bientôt s'engager avec Clermont et rejouer en Ligue 1.

Grenade relégué en deuxième division espagnole, Maxime Gonalons a été libéré de son contrat avec le club andalou. Selon les informations de RMC Sport, le milieu de terrain de 33 ans va en profiter pour effectuer son retour en Ligue1, cinq ans après son départ de l'OL. Sauf rebondissement de dernière minute, le joueur formé à Lyon va prochainement s'engager avec Clermont, récent 17e de L1 et premier non-relégable.

Arrivé à Grenade pendant l'été 2019 via un prêt en provenance de l'AS Roma et après avoir déjà évolué au FC Séville en 2018, Maxime Gonalons sort d'une saison mitigée en Liga. Si le Français a effectué 25 apparitions en Espagne, il a perdu sa place de titulaire dès la fin du mois de février et s'est ensuite contenté de bouts de matchs.

Signature dans les prochains jours pour Gonalons

Originaire de la ville de Villefranche en Beaujolais, Maxime Gonalons a été approché par trois formations de l'élite, qui lui ont proposé un contrat, avant d'opter pour l'équipe entraînée par Pascal Gastien.

Après avoir pris le temps de la réflexion, l’ex-international tricolore (8 sélections entre 2011 et 2015) devrait signer un contrat dans les prochains jours pour le deuxième club de la région Auvergne Rhône-Alpes dans l’élite du foot français, après la descente des Verts. Très actif depuis le début du mercato, Clermont déjà bouclé les arrivées du gardien Mory Diaw et du latéral gauche Neto Borges. Lui aussi formé à l'OL, le défenseur Medhi Zeffane devrait lui aussi signer libre avec le club du président Michy.

Bosz pas convaincu par Gonalons à Lyon

Avant d'opter pour le club auvergnant, Maxime Gonalons a bel et bien caressé l'espoir d'un retour à l'Olympique Lyonnais. Soucieux de rapatrier certains illustres anciens comme Alexandre Lacazette et peut-être Corentin Tolisso, l'OL a pensé à Maxime Gonalons.

Selon les informations de RMC Sport, son nom avait été murmuré dans son club formateur à Lyon où des échanges avaient été entamés au mercato de janvier puis fin mai 2022. Mais son profil n’avait pas convaincu Peter Bosz, l’entraîneur des Gones. L’ex-capitaine de l'OL retrouverait pourtant bien la Ligue 1, si rien ne change dans les prochaines heures. Cinq ans après son départ de Lyon pour décrouvrir l'Europe, le milieu devrait revenir par la petite porte et se lancer dans une mission maintien avec Clermont.