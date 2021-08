Ligue 1 : le PSG confirme la jauge du Parc des princes à 100% pour le match face à Strasbourg

Après la confirmation de la jauge à 100% par la préfecture de Paris, le Parc des Princes pourra accueillir plus de 47 000 spectateurs pour la rencontre face à Strasbourg, samedi prochain.

Le retour dans le monde d'avant se précise. Alors que les stades de Ligue 1 ont retrouvé peu à peu leurs spectateurs le week-end dernier à l'occasion de la reprise du championnat, le Paris Saint-Germain a annoncé ce lundi que le Parc des Princes pourra être rempli à 100% pour la rencontre face à Strasbourg, prévu samedi prochain à 21 heures. "Nous attendons ce moment depuis 18 mois. Les Rouges et Bleus sont impatients de retrouver les supporters du Club, qui, grâce à leur soutien et leurs encouragements, nous permettent d’atteindre les sommets. Conformément aux directives du gouvernement, nous travaillons depuis plusieurs mois à la mise en place de conditions d’accueil simples et claires pour les recevoir en toute sécurité", confie Nicolas Arndt, le directeur de la billetterie et des hospitalités sur le site officiel du club.

Pas de boycott du CUP

Les joueurs parisiens, qui attendent toujours le dénouement de la saga Lionel Messi, pourront donc compter sur le soutien d'un stade complet, avec la présence du Collectif Ultras Paris, qui a annoncé sur les réseaux sociaux ne pas boycotter le retour dans les stades. "En tant qu'Ultras et encore plus en tant qu'Ultras parisiens, qui avons subi tant d'atteintes à nos libertés individuelles, nous sommes extrêmement attachés à celles-ci et il est incontestable que le Pass-sanitaire constitue une restriction exorbitante des libertés. [...] Bien que les revirements, atermoiements et autres changements de cap de ceux qui nous gouvernent aient ébranlé notre confiance dans leurs décisions, nous avons, après en avoir longuement débattu, décidé de revenir collectivement dans notre Parc dans les conditions proposées à savoir sans jauge et sans masque", a indiqué le CUP dans un communiqué.

Le PSG a également confirmé que les rencontres face à Strasbourg et Clermont affichent complets. Un protocole sanitaire strict est mis en place aux abords et dans l’enceinte du Parc. Chaque spectateur souhaitant accéder au stade devra obligatoirement être muni d’un pass sanitaire (certificat de vaccination / certificat de guérison / test PCR ou test antigénique de moins de 48 heures), d’un justificatif d’identité et d’un billet de match.

Si ces conditions sont respectées par le CUP, d'autres groupes d'ultras sont plus réticents, notamment les Bad Gones (Lyon), les Green Angels (Saint-Etienne), la Butte Paillade 1991 et Armata Ultras 2002 (Montpellier) qui avaient menacé de ne pas se rendre au stade pour protester contre l'utilisation du pass sanitaire.