Ligue 1: le PSG coule à Monaco après une prestation catastrophique

Méconnaissable, le PSG a sombré à Monaco avec une défaite 3-0 ce dimanche pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Une prestation très inquiétante en vue de la fin de saison alors que l'ASM se relance pour l'Europe.

Un calvaire. De la première à la dernière minute. Une semaine après son 3-0 collé aux Girondins de Bordeaux sous les sifflets du Parc, le PSG s'est à son tour mangé un 3-0 sur le terrain de l'AS Monaco, ce dimanche, pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Une correction logique tant Paris a sombré contre une formation monégasque qui en profite pour se relancer dans la course à l'Europe en grimpant provisoirement à la 7e place. Le leader, lui, compte toujours 15 points d'avance sur l'OM et Nice, adversaires ce soir au Vélodrome (21h). Mais s'il produit à nouveau ce genre de prestation, sa fin de saison pourrait devenir très, très pénible...

Une bouillie de football. Difficile de qualifier autrement le match des Parisiens. Il serait tout aussi juste de parler de néant. Le désert. Rien à sauver. Même sans Lionel Messi (malade) et Angel Di Maria (à l’infirmerie), Mauricio Pochettino aligne pourtant à Louis-II un onze où la seule surprise est la titularisation de Georginio Wijnaldum à un poste toujours aussi inhabituel pour lui de milieu droit. Une preuve de plus du déclassement de Mauro Icardi, qui assiste depuis le banc de touche à un festival d’erreurs de la part de ses coéquipiers. C’est simple, pendant les trente premières minutes, Paris galère dans à peu près tout. La défense prend l’eau, chaque ballon relancé termine dans les pieds monégasques et le collectif affiche globalement un niveau d’envie proche de zéro. Un cadeau assez inespéré pour des Monégasques en quête de rebond après leur dernière défaite à Strasbourg et leur élimination en Ligue Europa.

Les Parisiens largués, Ben Yedder voit double

Ils ont à plusieurs reprises l’occasion d’ouvrir le score, comme Jean Lucas, qui trouve le moyen de se rater après une grossière erreur de Leandro Paredes (11e). Dans cette rencontre qui tourne vite à l’attaque-défense, avec des séquences très gênantes pour les Parisiens, la solution vient finalement de Wissam Ben Yedder. Sur un centre fort de Youssouf Fofana, le capitaine parisien surgit devant Presnel Kimpembe pour ajuster Gianluigi Donnarumma d’une superbe déviation de l’extérieur du pied (25e). Forcément un soulagement pour Philippe Clement, pas épargné par les critiques depuis son arrivée sur le Rocher en remplacement de Niko Kovac. Méconnaissable et dos au mur, le PSG sort alors timidement la tête de l’eau, et Alexander Nübel n'est pas loin de se prendre un but gag sur un contrôle loupé (36e).

Ce très léger sursaut suffit visiblement à Mauricio Pochettino, qui décide de ne rien changer à la pause ou presque. Seul Danilo Pereira est invité à reculer d’un cran pour s’installer entre Marquinhos et Kimpembe. Pas de quoi changer le visage d’une équipe amorphe et à court d’idée. Même Mbappé n’y arrive pas. Alors qu’il n’a plus qu’à fusiller Nübel après un contre favorable, le champion du monde d’ordinaire si tueur se manque totalement (51e). Kevin Volland, lui, ne tremble pas. Tout juste entré en jeu, l’Allemand est à la conclusion d’un mouvement collectif (68e) pour faire le break et punir logiquement des Parisiens dépassés. Les entrants (Icardi, Gueye, Draxler, Diallo) ne sont pas plus inspirés et Monaco se permet même d'ajouter un troisième but : Ben Yedder, encore lui, sur un penalty bêtement concédé par Kimpembe (81e). A l'arrivée, c'est donc une quatrième défaite en championnat cette saison pour le club de la capitale. La plus honteuse, de très loin.