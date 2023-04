Ligue 1: le PSG et Luis Campos sanctionnés par la LFP

Les fumigènes allumés par les supporters parisiens et l'attitude de Luis Campos à la mi-temps du match perdu contre Lyon (0-1) en championnat coûtent cher au PSG.

Son attitude lui coûte cher. En raison de son comportement à la mi-temps du match perdu par le PSG contre Lyon (0-1) le 2 avril, Luis Campos a été sanctionné ce mercredi par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel.

Le Parc des Princes sanctionné

Il a écopé d’un match ferme de suspension et deux matchs avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. Puisque la sanction prend effet à partir du mardi 18 avril, le conseiller football du PSG pourra tenir son rôle samedi pour le choc de la 31e journée de Ligue 1 face au RC Lens (21h), au Parc des Princes. Ce ne sera pas le cas pour le déplacement à Angers, le 21 avril.

En plus de Campos, le club de la capitale est également pénalisé à cause de ses supporters, qui ont eu recours à des fumigènes et des feux d'artifice contre Lyon. Le virage Auteuil avait notamment célébré les 15 ans de la K-Soce Team.

La commission de discipline de la LFP a prononcé :

- la fermeture partielle pour un match ferme de la tribune Auteuil du Parc des Princes pour la rencontre PSG-Lens du 15 avril

- la fermeture pour un match par révocation du sursis de la tribune Auteuil du Parc des Princes pour la rencontre PSG-Lorient du 30 avril