PSG-OL: les Lyonnais frappent un grand coup et plongent Paris dans le doute

L’OL s’est imposé sur la pelouse du PSG, ce dimanche, en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Face à un Paris à nouveau décevant, les Lyonnais ont fait la différence grâce un but de Bradley Barcola. Avec cette nouvelle défaite, les leaders du championnat se retrouvent sous la pression de Lens et Marseille.

Si le PSG veut devenir le club le plus titré de l’histoire du championnat de France, il va devoir faire mieux. Beaucoup mieux même. Le onzième de titre de son histoire est loin d’être acquis. Le club de la capitale a pu s’en rendre compte face à l’OL, ce dimanche, en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Face au dixième du classement, les joueurs de Christophe Galtier se sont inclinés dans leur jardin au terme d’un match débuté avec dix minutes de retard (0-1). En proposant une prestation à nouveau décevante, dans le jeu, l’envie et l’état d’esprit.



Sans les éclairs de Kylian Mbappé ou Lionel Messi, ce Paris-là semble démuni et sans ressources. A l’image de son entrejeu totalement transparent, probablement le plus mauvais de l’ère QSI. Malgré le soutien bruyant du Virage Auteuil, au sein duquel la K-Soce Team a fêté son quinzième anniversaire, les Parisiens ont à nouveau déçu leurs supporters, même s’ils ont eu la possession (62%) et tenté plus de tirs (16 contre 10). Lyon aurait pu ouvrir le score en première période, mais Alexandre Lacazette a manqué de justesse dans la finition, à l’image de son penalty envoyé sur le poteau (39e).

Paris a déjà perdu huit fois en 2023

Les Gones ont finalement trouvé la faille grâce à un but de Bradley Barcola (56e), entré à la place d'Amin Sarr (touché à la cuisse) et bien servi par Saël Kumbedi (18 ans), passé par le centre de formation du PSG. Une action de classe qui a permis au club rhodanien de mettre à terre le champion de France. Et de reprendre des couleurs au passage, avant d’aller défier Nantes en demi-finale de la Coupe de France, mercredi à la Beaujoire (21h10), puis de recevoir Rennes dimanche prochain en L1 (13h). Avec l’espoir d’arracher une place européenne en fin de saison, à l'heure où les joueurs de Laurent Blanc occupent la 9e place.



Pour le PSG, en revanche, les nuages s’épaississent à l’horizon. Après avoir déjà chuté face aux Rennais avant la trêve internationale (0-2), les coéquipiers de Kylian Mbappé encaissent une huitième défaite en 2023 (toutes compétitions confondues). La deuxième consécutive à domicile, sans marquer. Lens et l’OM ne sont plus qu’à 6 points dans le rétro. La lutte pour le titre est relancée. Elle s’annonce bouillante, avec un PSG-Lens qui se profile le 15 avril (21h). Entre-temps, les Parisiens se rendront à Nice samedi prochain (21h). Avec l’obligation de ramener un bon résultat de l’Allianz Riviera. Sous peine de vivre des semaines sous haute tension.