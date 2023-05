Ligue 1: le PSG sacré champion de France ce samedi à Strasbourg si...

En déplacement à Strasbourg ce samedi (21h) lors de la 37e journée de Ligue 1, le PSG a l'occasion d'être officiellement sacré champion de France, pour la 11e fois de son histoire, ce qui serait un record pour le championnat français.

Le scénario est assez simple en vue d'un onzième titre de champion de France pour le PSG. Ce samedi (21h), en déplacement à Strasbourg dans un match comptant pour la 37e journée, le club parisien a l'occasion d'être officiellement sacré en Ligue 1 lors de cette saison 2022-2023. Avec six points d'avance sur le RC Lens à deux journées du terme, les calculs seront rapides.

Dans le même temps ce samedi, le RC Lens recevra l'AC Ajaccio. Mais les hommes de Franck Haise penseront surtout à valider la deuxième place face à l'OM, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. La marge entre les deux équipes est de cinq points.

Un titre et puis s'en va pour Galtier?

En cas de victoire, le PSG de Christophe Galtier décrochera le titre. Il en est de même en cas de nul, peu importe le résultat du RC Lens. Si Kylian Mbappé et ses coéquipiers perdent et que le club Sang et Or s'impose, il faudra attendre la dernière journée pour la fin du feuilleton. Mais avec une différence de +14 à son avantage par rapport au club nordiste, le PSG n'a que très peu de chances de se faire rattraper.

Le moment s'annonce en tout cas historique pour le football français avec le PSG qui deviendrait le seul club à 11 titres dans le championnat. Jusqu'ici, le record était co-détenu avec l'AS Saint-Etienne, dont le dernier sacre remonte à 1981.

Avec 39 unités, soit six d'avance sur le FC Nantes, premier relégable, Strasbourg peut aussi définitivement valider son maintien en Ligue 1 ce samedi. Nommé en février dernier, Frédéric Antonetti est en passe de réussir sa mission de maintenir le RCSA dans l'élite.

De son côté, si son avenir demeure flou, Christophe Galtier a l'occasion de décrocher un deuxième titre de champion de France, deux ans après le premier obtenu avec le LOSC.Seulement vainqueur du Trophée des Champions depuis son arrivée, le technicien parisien risque de payer ce bilan à l'issue de la saison en cours. Samedi prochain, le PSG disputera son dernier match de la saison au Parc des Princes, face à Clermont.

Le PSG champion samedi soir si...

- victoire ou nul face à Strasbourg, peu importe le résultat du RC Lens

- défaite contre Strasbourg avec un nul ou une défaite du RC Lens

La situation au classement:

1. PSG : 84 points (+50)

2. RC Lens : 78 points (+34)

(3. OM : 73 points (+29))