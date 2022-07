Ligue 1: le PSG va recruter un psychologue

Quelques mois après la déconvenue en Ligue des champions face au Real Madrid, le PSG va embaucher un psychologue pour travailler à temps plein avec le club. Objectif : travailler sur l'esprit d'équipe.

Un nouveau poste au PSG. Selon une information de L'Equipe, que RMC Sport est en mesure de confirmer, un psychologue à temps plein va être recruté cette saison par le club parisien. Celui-ci aura pour mission de travailler sur l'esprit d'équipe, avec plusieurs réunions.

Ces "team buIlding" à venir trouvent sans doute racine dans la dernière élimination en Ligue des champions où le PSG a cédé face au Real Madrid. Vainqueur à l'aller (1-0), le PSG avait ouvert le score au retour avant de subir un triplé de Karim Benzema (1-3). Ce nouveau revers européen a donc eu plusieurs conséquences.

Ces dernières semaines, Mauricio Pochettino et Leonardo ont été poussés vers la sortie, remplacés respectivement par Christophe Galtier et Luis Campos. "Les paillettes, c'est fini", a également promis le président Nasser Al-Khelaïfi dans un entretien fin juin, pour définir la nouvelle philosophie du projet. L'été dernier, le PSG se vantait d'un mercato XXL avec notamment Lionel Messi et Sergio Ramos.

Un nutritionniste dédié à l'équipe première

Lors de ce mercato, le milieu portugais Vitinha et l'attaquant français Hugo Ekitike ont été recrutés respectivement en provenance du FC Porto et de Reims. Nuno Mendes a été acheté définitivement et des joueurs sont revenus de prêt, comme Arnaud Kalimuendo ou Pablo Sarabia. Mais surtout, Kylian Mbappé a été prolongé, lui qui est la pierre angulaire du projet sportif.

Par ailleurs, un nutritionniste sera dédié à l''équipe première, là où par le passé ce poste couvrait toutes les surfaces du PSG, de la formation en passant par le judo et le hand. Du côté de Christophe Galtier, celui-ci a imposé un cadre à ses joueurs, afin d'améliorer la vie du groupe. La nouvelle discipline semble déjà réjouir en interne. Ne reste plus qu'à confirmer les premiers effets lors des matchs officiels à venir, dont le premier aura lieu ce dimanche lors du Trophée des champions face à Nantes.