PSG: la composition probable de Galtier pour le dernier match au Japon, avec Kalimuendo

Le PSG dispute son quatrième et dernier match de préparation ce lundi face au Gamba Osaka (12h). Pour cette dernière répétition avant le Trophée des champions, Christophe Galtier change la totalité de son équipe par rapport au onze qui s’est imposé contre Urawa Reds ce samedi (3-0).

Christophe Galtier insiste avec son 3-4-1-2. Comme lors des trois premières rencontres de préparation, le PSG évoluera dans ce système de jeu ce lundi face au Gamba Osaka (12h) pour boucler la tournée japonaise. Sans surprise, l’entraîneur parisien aligne une équipe totalement remaniée par rapport à celle qui s’est imposé contre Urawa Reds, ce samedi (3-0).

Messi en soutien d'un duo Neymar-Kalimuendo

Si un doute persiste sur la présence de Gueye plutôt que Verratti dans l’entrejeu parisien au côté de la recrue Vitinha, cela devrait être la même composition que celle choisie face à Kawasaki Frontale ce mercredi (2-1). Avec donc Donnarumma dans le but, une défense Ramos-Marquinhos-Kimpembe, Hakimi et Mendes en piston et Messi en soutien du duo Neymar-Kalimuendo.

Vainqueur de ses trois premières rencontres, le PSG bouclera donc sa préparation face à l’actuel 16e (sur 18 équipes) du championnat japonais. Il sera ensuite temps de se tourner vers le Trophée des champions, prévue le 31 juillet prochain face au FC Nantes à Tel-Aviv (20h). La reprise du championnat interveindra le week-end suivant sur la pelouse de Clermont.

La composition probable du PSG:

Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Kimpembe - Hakimi, Gueye (ou Verratti), Vitinha, Mendes - Messi - Neymar, Kalimuendo