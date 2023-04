Ligue 1: Le RC Lens lève le voile sur un ambitieux partenariat en Arménie

Ce partenariat technique et financier en Arménie devrait bénéficier aux deux entités impliquées dans le projet, espère le Racing Club de Lens.

Le Racing Club de Lens a noué un partenariat avec le Sardarapat Football Club, une jeune académie arménienne en plein développement, située à proximité de la capitale, Erevan. Son fondateur, Sevan Karian s’est rapproché du Racing Club de Lens, dont le directeur sportif, Eric Assadourian, est un ancien international arménien. Le but ? Associer le club Sang et Or dans la coconstruction d’un projet ambitieux de formation dans toutes ses composantes, "sportives comme structurelles".

Les clubs arméniens de première division misent peu sur la formation faute de moyens suffisants pour satisfaire leurs ambitions en la matière, constate le RC Lens dans un communiqué. Mais le potentiel est là, et la jeunesse arménienne regorge de talents, qui ne demandent qu’à être détectés. C’est pourquoi le RC Lens a accepté d’aider le Sardarapat FC "à concrétiser sa vision et ses ambitions".

Mettre la main sur les plus grands talents du pays

Le partenariat se décline en plusieurs volets, avec, en premier lieu, la formation. "Il faut permettre aux pensionnaires d’évoluer dans un cadre d’élite en termes de formation", écrit Eric Assadourian. Pour ce faire, des liens seront établis entre les encadrements techniques (éducateurs, entraîneurs…) des différentes entités. Des stages au centre d’entraînement du RC Lens seront également dispensés aux meilleurs joueurs de l’académie. Des projets éducatifs annexes seront mis en place et "destinés à compléter les compétences sportives", précise le club artésien.

Le deuxième volet sera consacré à l’aspect financier, le RC Lens devant participer aux frais de fonctionnement de l’institution et lui permettre de grandir en développant ses infrastructures. A terme, le RC Lens espère pouvoir tirer profit de cet investissement en ayant un coup d’avance sur la détection des plus grands talents du pays. "C’est une opportunité de promouvoir un club en termes de formation, anticipe Eric Assadourian. Et cela offre aussi un temps d’avance et plus de possibilités de recrutement au Racing Club de Lens d’un point de vue géographique, dans les pays de l’Est et émergents dans le milieu du football."