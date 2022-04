Ligue 1: les chiffres qui ont de quoi inquiéter Bordeaux et Metz dans la course au maintien

Lors des cinq dernières saisons pleines (l’édition 2019-2020 s’est arrêtée à la 28e journée), la grande majorité des équipes en position de relégable avec autant de points que Bordeaux et Metz après 29 journées n’a pas échappé à la descente en Ligue 2.

Et si la charrette était déjà connue? Après 29 journées de championnat en Ligue 1, Bordeaux, lanterne rouge, et Metz, 19e sont virtuellement relégués en Ligue 2. L’AS Saint-Etienne, ex-bon dernier, a le vent dans le dos depuis que Pascal Dupraz a pris les commandes des Verts, est 18e et donc barragiste avant d’affronter l’OM (le match est reporté en raison de la météo). En jetant un coup d’œil dans le rétro, l’espoir de maintien est mince pour les Girondins et les Grenats.

De l'espoir pour les Verts

Avec 22 points et une inquiétante série de sept matchs sans victoire, l’équipe de David Guion a peu de chance d’échapper au maintien si l’on se réfère aux cinq dernières saison pleines, l’édition 2019-2020 s’étant interrompue à la 28e journée en raison de la crise sanitaire.

Sur les sept équipes qui ont compté 22 points ou moins après 29 matchs, seul Dijon a sauvé sa peau en 2018-2019 à l’issue d’un barrage contre Lens. Le FC Metz, 23 unités au compteur, a à peine plus d’espoir. En 2015-2016, Toulouse avec le même nombre de points, avait réussi à se maintenir dans l’élite.

Pour les Verts, 27 points, les raisons d’y croire sont plus légitimes. Déjà parce que les Stéphanois sont dans une bonne dynamique depuis le début de l'année mais aussi parce que Nantes, la saison passée, a aussi assuré son maintien avec le même temps de passage avant la 30e journée.

Le programme de la 30e journée:

ASSE-OM, reporté

Lille-Bordeaux, samedi à 19h

Metz-Monaco, dimanche à 15h