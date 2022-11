Ligue 1-Ligue 2: les premières dates de la saison 2023-2024 dévoilées, une première à 18 clubs

La Ligue de football professionnel de football (LFP) a dévoilé les premières dates de la saison 2023-2024 de Ligue 1 et de Ligue 2. Les 18 clubs de l’élite reprendront les 13 et 14 août, une semaine après ceux de l’étage inférieur.

Les premiers contours de la saison 2023-2024 sont connus. La Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé, ce mercredi à l’issue de son conseil d’administration, les premières dates avec une reprise programmée le 5 août pour les 20 pensionnaires de Ligue 2. Elle aura lieu une semaine plus tard (12-13 août 2023) pour ceux de Ligue 1 qui ne seront plus que 18 après les quatre relégations et deux promotions effectives cette saison.

Une seule journée programmée en semaine en L1

Le passage de l’élite à 18 clubs va alléger le calendrier (c’était l’un des buts de cette mesure) avec une seule journée prévue en semaine lors de cette année. Il s’agira de la 17e journée, programmée le mercredi 20 décembre 2023, synonyme de trêve hivernale (ce sera le 19 décembre pour la Ligue 2). La reprise se déroulera les 13 et 14 janvier 2024 (idem pour la L2). Enfin, l’épilogue a été fixé au samedi 18 mai 2024, théâtre de la 34e et dernière journée.

La Ligue 2 fermera ses portes le même jour avant les barrages d’accession pour monter en Ligue 1. Le play-off 1 opposant le 4e et le 5e de Ligue 2 se déroulera le mercredi 21 mai 2024 et le vainqueur de ce match affrontera le 3e de Ligue 2 dans un deuxième play-off programmé le vendredi 24 mai 2024. Le match aller des barrages d’accession à la Ligue 1 aura lieu le jeudi 30 mai 2024, et le match retour se déroulera le dimanche 2 juin 2024. La double confrontation opposera le 16e de Ligue 1 au vainqueur des play-offs de Ligue 2. La Ligue 2 passera à 18 clubs un an après la Ligue 1, lors de la saison 2024-2025.

L’intégralité des deux calendriers sera dévoilé jeudi après validation du comité exécutif de la Fédération française de football (FFF). L’assemblée générale de la LFP avait massivement voté en faveur de la réduction de nombre de clubs en Ligue 1 en juin 2021. "Cette décision de passage de la Ligue 2 à 18 va permettre de travailler avec la FFF sur la création d’une troisième division professionnelle, avait alors confié Vincent Labrune, président de la LFP, au moment de l’officialisation. Avec la Ligue 2 et le National, nous devons promouvoir le football des territoires." La LFP avait acté le passage de la Ligue 2 à 18 clubs pour 2024-2025 en décembre 2021.