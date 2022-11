OL-OM: "on a été médiocre", Blanc peste contre la prestation de ses joueurs

Laurent Blanc, entraîneur de l’OL, a peu goûté la prestation de son équipe dimanche lors de sa défaite sur le terrain de Marseille (1-0) en clôture de la 14e journée de Ligue 1.

Lyon n’a pas confirmé son petit regain de forme après deux victoires de rang. L’L s’est incliné sur le terrain de l’OM (1-0), dimanche en clôture de la 14e journée de Ligue 1 et la prestation générale de l’équipe a laissé un goût amer dans la bouche de Laurent Blanc, entraîneur rhodanien. Le technicien a reconnu avoir assisté à un match compliqué de son équipe "surtout en première mi-temps, en deuxième un peu moins".

"Marseille n’a pas proposé beaucoup de jeu mais a très bien défendu"

"Comme j’ai dit aux joueurs, venir ici et ne faire qu’une mi-temps, c’est difficile de revenir avec des points, a-t-il poursuivi. Je suis assez déçu de la première certes mais je suis plutôt satisfait de la deuxième. Le jeu était haché mais bon, je pense que Marseille n’a pas proposé beaucoup de jeu mais a très bien défendu. Ce que nous avons fait en première mais avec l’utilisation du ballon, on a été médiocre."

L’ancien sélectionneur de l’équipe de France, nommé sur le banc lyonnais le 9 octobre dernier a regretté l’apathie de ses joueurs et l’absence d’imagination offensive. "Il y a eu un manque de mouvement, il y a le pressing de Marseille, a-t-il énuméré. Offensivement ça n'a pas été facile et sur le but il y a une énorme faute de marquage de notre part."

"On savait qu'on aurait un peu plus d'espaces en deuxième période et que l'OM serait un peu plus fatigué. Ça a été mieux. Mais il faudra être meilleurs, surtout avec le ballon. En étant un peu meilleurs avec le ballon, on aurait pu prendre au moins un point. Marseille nous a donné des espaces, on aurait pu en profiter mieux. Physiquement on est mieux. Mais Marseille est une équipe très physique, avec un jeu total."

Depuis son arrivée, l’OL a gagné et perdu deux fois. L’équipe pointe à la huitième place à huit points du podium. Elle a désormais rendez-vous vendredi face à Nice (21h, 15e journée de Ligue 1) pour son dernier match avant une coupure de plus d’un mois et demi en raison de la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre).