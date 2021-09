Ligue 1: Lille rechute à Lorient et inquiète avant la Ligue des champions

Trop fébrile en défense, le LOSC s'est incliné 2-1 sur la pelouse de Lorient, ce vendredi soir en ouverture de la cinquième journée de Ligue 1. Dans le dur depuis le début de la saison, les Dogues réalisent une très mauvaise affaire et ne préparent pas au mieux leur entrée en lice en Ligue des champions, mardi soir face à Wolfsburg.

Dur, dur d’être champion. Après une saison 2020-2021 passée sur un nuage, le Losc est toujours dans le dur. L'équipe nordiste a été battue 2-1 par Lorient ce vendredi soir en ouverture de la 5eme journée de Ligue 1. Burak Yilmaz, sur penalty, a répondu à l'ouverture du score rapide d'Armand Laurienté (7e) avant que Terem Moffi, passeur sur le premier but, n'offre la victoire aux Bretons en fin de match.

L’équipe de Jocelyn Gourvennec avait-elle déjà la tête à la Ligue des champions? Alors que les Dogues entreront en lice mardi soir face à Wolfsburg au stade Pierre-Mauroy (en direct sur RMC Sport1), ils n’ont clairement pas rassuré leurs fans ni effacé leurs doutes enregistrant, déjà, une deuxième défaite (et deux nuls) en seulement cinq matchs de Ligue 1.

Moffi passeur et buteur

Après avoir remporté son premier succès de la saison avant la trêve internationale face à Montpellier (2-1), le LOSC espérait pourtant enchaîner au Moustoir. Mais dans le Morbihan, les Dogues ont montré qu’ils avaient toujours d’inquiétantes lacunes. C’est notamment criant en défense. Une arrière garde méconnaissable par rapport à la saison passée.

"Djalo est très moyen", jugeait Rolland Courbis sur RMC dès la demi-heure de jeu. Si Terem Moffi est rapide et puissant, l’attaquant des Merlus a effectivement trouvé face à lui des défenseurs lillois longtemps apathiques. Dès la 7e minute, le Nigerian en profite pour transpercer l’arrière-garde du Losc avant d’offrir, sur un plateau, le premier but de la partie à Armand Laurienté (7e).

Les joueurs de Jocelyn Gourvennec réagissent grâce à l’expérience et le vice de son buteur Burak Yilmaz. Venu pour chercher un penalty, le Turc, excentré côté gauche, obtient ce qu’il cherche après une faute de Julien Laporte. Un tir au but qu’il se charge de transformer (25e). Malgré l'entrée en jeu de la recrue suédoise Gabriel Gudmundsson en deuxième période, Lille n'y arrivera pas. Pire, ils encaisseront dans le money-time un but de Moffi synonyme de défaite (87e). Au classement, Lorient prend provisoirement une belle 4eme place alors que Lille, qui se déplacera à Lens pour le derby après la C1, est 10eme en attendant les autres rencontres.