Lyon-Strasbourg en direct : Shaqiri titulaire pour sa grande première, Boateng sur le banc

Gameiro veut faire douter l'OL

Avant de rejoindre la pelouse pour l'échauffement, sur Amazon Prime L1, Kevin Gameiro a donné son sentiment sur la rencontre avec l'envie de "faire douter" son adversaire. "Notre victoire avant la trêve nous a fait beaucoup de bien. On a bien travaillé pendant deux semaines, à nous de le retranscrire sur le terrain. Ce soir, on va tout donner pour aller chercher des points. On a découvert un nouveau système de jeu avant Paris, c'est à nous de le peaufiner maintenant."