Metz-PSG en direct: Hakimi trouve déjà la solution !

Navas de retour dans les cages parisiennes, Icardi entouré de Neymar et Mbappé

Mauricio Pochettino relance Navas dans le but et titularise Danilo, Wijnaldum et Rafinha pour faire souffler certains cadres. Buteur sur le fil contre Lyon, Icardi est également aligné d’entrée aux côtés de Neymar et Mbappé.

Le coach argentin effectue ce déplacement sans Dagba, Ramos, Bernat, Kurzawa, Verratti, Gharbi et Messi, tous à l'infirmerie.