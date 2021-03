Ligue 1: Monaco a reçu les clés de son nouveau centre de performance

L'AS Monaco a reçu ces derniers jours les clés de son tout nouveau centre de performance à La Turbie, qui va grandement moderniser le centre d'entraînement. Le chantier n'est toutefois pas encore terminé.

Les travaux, débutés en 2018, doivent réellement se terminer en 2022, et la mise en fonctionnement d'une partie du bâtiment ne se fera que cet été. Mais l'AS Monaco, comme il s'en réjouit sur son site officiel, a reçu vendredi dernier les clés de son tout nouveau centre de la performance à La Turbie, son QG.

Ce complexe de sept niveaux et de 7500m2, qui se veut ultramoderne, est notamment composé d'un data center, d'un centre médical, d'équipements spécialisés pour la récupération et la réathlétisation, d'une salle de réunion ou d'un auditorium. Bref, un vrai plus, pour un centre d'entraînement qui n'était pas le mieux aménagé de France... Le projet global prévoit aussi trois terrains - contre deux aujourd'hui - aux normes UEFA/FFF ainsi que plusieurs nouveaux espaces "dédiés à l’excellence".

"Accompagner le développement du club"

"C’est un travail de longue haleine puisque l’idée de construire ce nouvel outil a émergé après le retour en Ligue 1 en 2013, rappelle le vice-président de l'ASM Oleg Petrov dans les colonnes de Monaco-Matin. (...) Le football progresse constamment, les règlements évoluent, la compétitivité est de plus en plus forte. Il est par conséquent nécessaire de faire évoluer nos infrastructures pour accompagner le développement du club et lui permettre de nourrir des ambitions. C’est le sens de l’investissement important consenti par le président pour la construction du centre de performance."

Ce nouveau centre avait aussi été au coeur d'une actualité tragique en juin 2020, puisqu'un ouvrier avait trouvé la mort sur le chantier après l'effondrement d'un morceau de falaise.