Monaco-Metz en direct: les Monégasques sont gênés par les Messins

Ligue 1 : suivez Monaco-Metz en direct

Bonjour et bienvenue sur RMC Sport ! Suivez avec nous la première affiche très importante ce samedi dans la course au titre et au podium en Ligue 1, Monaco-Metz (13h). Les Monégasques sont 4es, à un point de l'OL (3e) et à quatre points du LOSC (2e) et du PSG (1er). Ils ont donc un gros coup à jouer, avant PSG-LOSC (17h) et Lens-OL (21h). Mais attention aux Messins, dans le coup pour une place européenne (9es à trois points de l'OM, 6e).