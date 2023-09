Ligue 1: Nantes condamne les violences commises envers une famille de supporters de l'OM

Deux jours après l’agression dont une famille a été victime lors du match entre Nantes et l’OM vendredi au stade de la Beaujoire, le club nantais tient à condamner ces actes de violence et annonce son intention de porter plainte.

Le FC Nantes se serait bien passé de ce grave incident. Si les tensions entre la Brigade Loire et la direction n’ont pas perturbé le match entre le FCN et l’OM (1-1) vendredi soir, le stade de la Beaujoire a été le théâtre d’une grave agression. Une famille dont l’enfant âgé de six ans portait un maillot de l’Olympique de Marseille a été violemment pris à parti par quelques supporters nantais. Le père de l’enfant a été victime d’un infarctus dans la tribune avant de subir un deuxième arrêt cardiaque dans l’ambulance le menant à l’hôpital.

Nantes va porter plainte

Si son état de santé ne suscite plus d’inquiétude selon son épouse, le club nantais a tenu réagir ce dimanche matin. "Le FC Nantes condamne avec la plus grande fermeté les violences inacceptables commises contre une famille supporter de l'OM lors du match Nantes-Marseille vendredi soir, indique un communiqué. Le club cherche à entrer en contact avec la famille pour lui assurer sa plus grande solidarité. Les images de vidéosurveillance sont en cours d’analyse, une plainte sera déposée dès lundi." Si le père n'envisage pas de porter plainte pour le moment, son épouse, Alicia Mahé, a indiqué à BFMTV qu'elle se laisse le temps de la réflexion.