Ligue 1: Nantes sommé par la LFP de réintégrer Limbombe au groupe pro

Info RMC Sport - La commission juridique de la LFP a exigé du FC Nantes qu'il réintègre Anthony Limbombe au groupe professionnel. Le milieu offensif, recruté 8 millions d'euros en 2018, n'a plus joué un match avec les Canaris depuis bientôt deux ans.

Le milieu de terrain offensif du FC Nantes, Anthony Limbombe, recruté pour 8 millions d'euros en 2018, pourrait bien retrouver l'équipe professionnel d'Antoine Kombouaré pour les entraînements. C'est la commission juridique de la Ligue de football professionnelle qui en tout cas l'a décidé la semaine dernière.

Limbombe bloqué en réserve

Le Belge (27 ans), qui n'a plus joué un match avec les Canaris depuis presque deux ans et qui s'entraîne avec la réserve de Stéphane Ziani depuis le début de la saison, avait contesté sa mise à l'écart du groupe professionnel devant les instances du football français à trois reprises depuis le début de l'année.

Le joueur a notamment expliqué qu'il était "convoqué avec l'équipe réserve de manière permanente depuis le 14 septembre 2021 et bénéficiant au sein de cette dernière d'infrastructures d'entraînement de qualité inférieure en comparaison avec celles de l'équipe première". Il a aussi contesté le fait de ne plus apparaître "sur la photo de l'équipe première ou le site internet du club et ne plus être convié aux événements organisés avec les sponsors du club".

Il a donc obtenu gain de cause devant la commission juridique de la LFP. Reste à savoir si Anthony Limbombe, sous contrat jusqu'en juin 2023, sera bien présent dès cette semaine avec le groupe d'Antoine Kombouaré. Si la décision est intervenue le 1er mars, elle s'applique depuis le 4 mars mais avec 48 heures de délai pour Nantes pour accéder à cette obligation. En cas de refus de s'y souscrire, le club s'expose à une amende.