Coupe de France féminine: le PSG contre Fleury et une affiche entre D2

Le tirage des demi-finales de la Coupe de france féminine a été effectué ce lundi par la FFF. Grandissime favori, le PSG affrontera le FC Fleury 91. L'autre affiche sera disputée par le FC Nantes et Yzeure-Allier Auvergne, deux clubs de deuxième division.

Le Paris Saint-Germain de Marie-Antoinette Katoto, grandissime favori de la Coupe de France féminine, affrontera Fleury en demi-finale fin mars, selon le tirage au sort qui a accouché lundi d'un affrontement entre les deux pensionnaires de deuxième division, Yzeure et Nantes.



Les rencontres sont prévues le dimanche 27 mars, annonce la Fédération française de football, organisatrice de la compétition remportée en 2010 et 2018 par le PSG. Les Parisiennes apparaissent en très bonne position pour décrocher un troisième titre après s'être débarassées aux tours précédents de l'Olympique lyonnais, lauréat de la dernière édition en 2020 (la compétition a été annulée en 2021), et de Montpellier.

Nantes a fait tomber trois clubs de l'élite

L'équipe dirigée par Didier Ollé-Nicolle se déplacera dans l'Essone pour affronter le FC Fleury 91, quatrième de Division 1, que le PSG a facilement dominé 5-0 début février en championnat.



L'autre rencontre mettra aux prises deux formations de D2: les Auvergnates d'Yzeure recevront les Nantaises pour succéder au Mans, dernière équipe de deuxième division à avoir disputé une finale de Coupe de France féminine, en 2009 contre Montpellier (défaite 3-1).





Leur présence en demi-finale constitue une première pour les féminines d'Yzeure, tombeuses de Rodez (1-0) dimanche, et pour celles du FC Nantes. Ces dernières ont fait chuter successivement trois clubs de l'élite: Guingamp, Soyaux (éliminé sur "tapis vert" malgré une victoire aux tirs au but) et Reims, battu dimanche au bout du suspense (0-0, 3-0 t.a.b).