Ligue 1: Nice explose à Lens avec un doublé de Kalimuendo et perd très gros

Sacré coup de massue pour Nice, sèchement battu à Bollaert par un RC Lens euphorique (3-0) ce dimanche en Ligue 1. Malgré un carton rouge lensois tôt dans la rencontre, les Niçois perdent gros dans la course au podium.

La période est délicate pour les Aiglons et ce résultat pourrait bien laisser des traces. Nice a pris une claque à Lens ce dimanche (3-0), dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1, malgré des circonstances qui aurait pu (dû?) lui être favorable. Et au classement, la mission podium s'annonce compliquée: les Niçois, cinquièmes, sont à cinq points du dauphin Rennes et de l'OM, qui n'a pas encore joué.

Le match avait pourtant mal démarré pour les Nordistes, réduits à dix dès la 18e minute et le carton rouge de Massadio Haïdara pour une faute sur Youcef Atal. Décision qui avait mis Franck Haise hors de lui, ce qui a valu un carton jaune au coach du RCL.

Tout a basculé en deuxième période, les Aiglons n'ayant absolument pas profité de leur supériorité numérique, rentrant au vestiaire énervés: peut-être par les quelques projectiles lancés un peu plus tôt, surtout frustrés de leur maladresse. Punition à la 51e minute, avec Arnaud Kalimuendo venu conclure une belle action d'équipe d'une demi-volée du gauche. Plutôt mérité compte tenu des intentions de la deuxième période.

"On n'a pas respecté le jeu"

Quatre minutes plus tard, Cheick Doucouré a doublé la mise face à une défense niçoise à la rue. Frustration grandissante à Nice: Mario Lemina a pris rouge pour un pied haut... sur Doucouré. Et coup de massue supplémentaire avec le doublé de Kalimuendo à la 67e. "Je ne peux pas expliquer l'inexplicable en deuxième période", s'est désolé Christophe Galtier sur Canal+ après le match, ajoutant: "On n'a pas respecté le jeu." Pour couronner le tout, Dante a lui aussi pris rouge (91e) pour un tacle de boucher sur Kalimuendo.

Une prestation à oublier sur toute la ligne pour Nice, qui pourrait le payer très cher en fin de saison: quatrième match d'affilée sans victoire en Ligue 1 (deux défaites, deux nuls) avant la réception de Lorient le week-end prochain. Lens est huitième.