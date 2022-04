Mercato: Galtier "croise les doigts" pour que Mbappé prolonge au PSG

Christophe Galtier a milité pour une prolongation de Kylian Mbappé ce vendredi lors de sa conférence de presse avant le déplacement de Nice à Lens lors de la 31e journée de la saison. L’entraîneur des Aiglons a rappelé l’importance pour la Ligue 1 de voir l’attaquant de 23 ans rester en France.

Interrogé sur la nouvelle performance éblouissante de Karim Benzema en Ligue des champions, Christophe Galtier s’est montré dithyrambique envers le buteur du Real Madrid. SI l’entraîneur de Nice lui souhaite de remporter le trophée continental, il espère surtout le voir le briller avec les Bleus lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Une compétition où son duo avec Kylian Mbappé pourrait faire de merveilles. Fan de l’attaquant du PSG, Christophe Galtier s’est lancé vendredi dans un joli plaidoyer pour le persuader de rester en Ligue 1 avant la 31e journée de la saison.

"J’ai vu le match de Karim Benzema (contre Chelsea, ndlr) comme j’ai vu le match de Kylian Mbappé ce week-end (face à Lorient). Il faut croiser les doigts, tout le monde doit croiser les doigts pour que Kylian Mbappé reste en France, a lancé le coach des Aiglons en conférence de presse. J’ose espérer que tous les supporters parisiens et tous ceux qui aiment le PSG souhaitent que Kylian reste. Il faut aussi que tout le monde, vous (les journalistes) comme nous (les entraîneurs) et les spectateurs ou téléspectateurs souhaitions que Kylian Mbappé reste au PSG."

"Un bonheur de le voir évoluer"

Libre de tout contrat à la fin de la saison, Kylian Mbappé n’a toujours pas acté son choix pour le futur. Longtemps annoncé au Real Madrid, où il retrouverait Karim Benzema, l’attaquant de 23 ans a confirmé qu’une prolongation à Paris restait possible après son gros match, deux buts et trois passes décisives, contre Lorient en Ligue 1 (5-1).

Un troisième club dont le nom n’a pas filtré a également approché le clan du champion du monde comme l’a révélé Jérôme Rothen sur RMC. Pour justifier sa position en faveur d’une prolongation de Kylian Mbappé au PSG, Christophe Galtier a insisté sur le plaisir qu’il prend à le voir jouer dans le championnat de France.

"C’est un bonheur de le voir évoluer comme c’est un bonheur de voir évoluer Karim Benzema, a poursuivi l’entraîneur de l’OGC Nice. Si nous pouvions encore avoir la chance de voir évoluer Kylian Mbappé avec le PSG, cela serait très bien pour la Ligue 1 et très bien pour tout le monde."

Mbappé est "la locomotive de la Ligue 1"

Et si Mbappé signait à Nice après le PSG? L’entraîneur de l’équipe azuréenne n‘y croit pas. Quand un journaliste a plaisanté en demandant au riche propriétaire de Nice, James Ratcliffe de faire une offre à Kylian Mbappé, Christophe Galtier a répondu avec un large sourire.

"Je ne sais pas s’il y a ou non des discussions, mais j’espère que Kylian Mbappé restera dans notre championnat, a conclu le technicien. C’est un joueur fabuleux et je pense actuellement qu’il est la locomotive de la Ligue 1." En espérant que l'appel lancé par Christophe Galtier soit entendu par l'attaquant du PSG et de l'équipe de France.