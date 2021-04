Nice-Montpellier en direct: Dolberg et Lopes enchaînent, Cozza intègre le onze

Nice-Montpellier, c'est à 13h !

Nice reçoit Montpellier dimanche (13h) dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1.

Retombé dans ses travers contre Dijon le week-end dernier (2-0), Nice va devoir se réveiller même si l'enjeu n'existe plus cette saison. Avec six points de plus au compteur, Montpellier a encore un espoir dans la course à l'Europe et voudra mettre maintenir la pression sur Rennes, Marseille et Lens.