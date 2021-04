Ligue 1: "On n'est pas recruté en fonction des idées de jeu", réagit Denoueix aux propos de Longoria

Vice-champion d'Espagne en 2003 avec la Real Sociedad, Raynald Denoueix est revenu ce samedi pour l'Equipe sur les dernières déclarations de Pablo Longoria, qui a pointé du doigt l'absence de "modèle de jeu" des entraîneurs français. L'ancien technicien du FC Nantes estime que le problème vient aussi des dirigeants, qui jugent en grande partie sur les résultats.

Président de l'OM, Pablo Longoria ne s'est pas attiré la sympathie du football français après sa dernière sortie médiatique dans un entretien pour El Pais, qualifiant notamment ses joueurs de "très individualistes" et critiquant l'absence de "modèle de jeu". Ce qui aurait pour conséquence le fait que "peu d'entraîneurs" français parviennent à s'exporter.

"J'ai eu beaucoup de contacts et les présidents ne m'ont jamais demandé mon idée de jeu"

Une phrase qui n'est pas passée auprès de nombreux techniciens français, dont Raymond Domenech ou Bruno Genesio. Dans un entretien à l'Equipe ce samedi, Raynald Denoueix est revenu sur le constat réalisé par Pablo Longoria.

"Simplement car un entraîneur est jugé sur les résultats, et c'est rare qu'on gagne des Coupes d'Europe. Pourquoi Unai Emery arrive à Paris? Parce qu'il a gagné plusieurs fois la Ligue Europa, a estimé celui qui a incarné en son temps le jeu à la nantaise. Après la Real Sociedad (2002-2004), j'ai eu beaucoup de contacts, et les présidents ne m'ont jamais demandé mon idée de jeu. Ça prouve bien qu'on n'est pas recruté en fonction de ça. L'aspect médiatique et économique a dépassé ce qui se passe sur le terrain, pas seulement en France."

Face à l'actuelle huitième place cette saison du championnat français au classement UEFA, Pablo Longoria a parlé d'une "recherche de sens" globale pour sortir de ce qu'il estime être "une crise". Si le président de l'OM a pointé du doigt d'autres problèmes comme le départ de nombreux joueurs vers l'étranger ou le fiasco Mediapro, c'est bien cette phrase sur l'absence de projet de jeu en France qui a provoqué l'indignation.

"L'important est d'avoir une idée directrice"

Champion de France en 2001 avec le FC Nantes et vice-champion d'Espagne en 2003 avec la Real Sociedad, Raynald Denoueix n'a plus dirigé d'équipe depuis la fin de son aventure avec l'équipe basque en 2004. Devenu ensuite consultant, il garde un oeil attentif sur le championnat français et les projets de jeu pronés par les techniciens dans l'Hexagone.

"L'important est d'avoir une méthode, une idée directrice et ça arrive aussi en France. Gauthier Ganaye, le président de Nancy, dit qu'il s'appuie sur une idée de jeu, presser à la perte, et ils choisissent l'entraîneur et les joueurs en fonction. Tous les clubs devraient avoir cette cohérence, a estimé Denoueix. Galtier suit aussi une idée à Lille, on voit une méthode comme on la voyait avec Claude Puel à Nice. Son milieu, c'était le Barça, sauf que les joueurs partent ensuite pour des raisons pas spécialement sportives. À Lyon, à Lorient avec Régis Le Bris (directeur du centre), beaucoup de formateurs ont des idées sur des aspects collectifs."