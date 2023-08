Ligue 1: "Ramener le club plus haut", les belles ambitions du président de Strasbourg

Strasbourg a parfaitement lancé sa saison avec une première victoire très prometteuse contre l’OL à la Meinau. Au micro de l’After Foot sur RMC, le président Marc Keller est revenu sur les dernières semaines agitées au sein du club alsacien. Notamment l’arrivée sur le banc de Patrick Vieira, et de nouveaux investisseurs.

Après avoir difficilement assuré son maintien en Ligue 1 la saison dernière, c’est un Strasbourg totalement différent qui aborde cette année. Depuis plusieurs semaines, les Alsaciens ont été rachetés par BlueCo, actionnaire de Chelsea.

Sous la direction de ces nouveaux investisseurs, les Strasbourgeois n’ont pas vraiment regardé à la dépense pour renouveler l’effectif. Présent au micro de l’After Foot sur RMC après la victoire des Strasbourgeois contre l’OL (2-1), le président Marc Keller est revenu sur les dernières semaines agitées du club.

"Nous travaillons pour ramener le club plus haut"

Après plusieurs années à évoluer dans des divisions inférieures, Strasbourg a su se faire une place dans l’élite depuis sa remontée en 2016. Afin de franchir un cap, les Alsaciens se devaient selon le président du club de trouver de l’aide: "On avait fait un très bon travail, avec une ascension permanente depuis 12 ans. Les trois dernières années, je pense qu’on était arrivé au plafond de ce que les dirigeants normaux comme nous on pouvait faire. Pour être compétitif dans une Ligue 1 qui est passée à 18 clubs, on a estimé qu’on devait être accompagné."

En juin dernier, BlueCo a finalement accepté de racheter le club, et même de garder Marc Keller à la présidence. Et pour le plus grand bonheur des supporters, les propriétaires comptent bien mettre la main à la poche: "On a trouvé BlueCo et maintenant nous travaillons pour ramener le club plus haut que ce qu’on a fait (…) Avec BlueCo, on a fixé un budget à la DNCG différent de ce qu’on avait avant. Ce n’était pas les 25 millions d'euros annoncés, mais plus. L’idée est de commencer un nouveau cycle, et j’y suis pleinement investi."

D’autres projets sont également prévus: "On a récupéré la semaine dernière le nouveau centre d’entrainement des pros. Il y a aussi le projet du stade."

Les coulisses de l’arrivée de Patrick Vieira

Passé par l’OGC Nice et Crystal Palace, Patrick Vieira est l’homme choisi par les dirigeants pour lancer ce nouveau cycle. Si le Français a alterné entre le bon et le moins bon durant ces deux précédentes expériences, il cochait selon Marc Keller, toutes les cases pour entrainer ce nouveau Strasbourg: "On souhaitait quelqu’un avec une expérience internationale, qui parle français et travaillait avec les jeunes. Je connaissais Patrick depuis 20-25 ans, quand on s’est rencontré ça a matché. Les propriétaires américains étaient en phase avec moi."

Le président a tout de même tenu à modérer les ardeurs des fans, en faisant savoir que l’objectif du club n’est pas encore de viser les plus hautes places du classement: "Il ne faut pas mettre une pression. On n’est pas passé d’un club 8e-12e bien géré, à un club qui va jouer la Coupe d’Europe. Il faut du temps, on veut faire mieux, c’est pour ça qu’on a fait venir des gens."

Marc Keller en a aussi profité pour saluer à nouveau le travail de Frédéric Antonetti, arrivé en cours de saison sur le banc, et qui est parvenu à sauver le club d’une descente en Ligue 2: "Quand il est venu à Strasbourg, il s’est dit : Il faut sauver le club (…) Au bout de la saison, il était un peu fatigué. En accord avec lui, il fallait débuter un nouveau cycle. Il a fait un travail fantastique. C’était le challenge de sa vie, et il l’a réussi."