Rennes-Nice en direct: les Aiglons avec Myziane et Gouiri devant, Camavinga et Nzonzi associés

Rennes-Nice ouvre le bal de la 27e journée de Ligue 1 !

Bonsoir à tous et bienvenue sur RMC Sport pour suivre en direct la 27e journée de Ligue 1 avec ce Rennes-Nice ! Duel d'équipes ambitieuses en grande difficulté du côté du Roazhon Park. Rennes n'en finit plus de glisser au classement et n'a plus que trois points d'avance sur la 10e place d'Angers. Même constat pour Nice, qui joue un jeu encore plus dangereux puisque les Aiglons se rapprochent de la zone de relégation.