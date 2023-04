Ligue 1: rupture du tendon d'Achille pour l'attaquant de Troyes, Renaud Ripart

Sorti sur blessure à la demi-heure de jeu à Auxerre samedi (0-1) lors de la 29e journée de Ligue 1, l'attaquant troyen Renaud Ripart souffre d'un rupture du tendon d'Achille. Sa saison est d'ores et déjà terminée.

Déjà mal en point en Ligue 1 (18e avec cinq points de retard sur le premier non-relégable, Strasbourg), l'ESTAC a perdu Renaud Ripart pour de longs mois. Sorti sur blessure à la demi-heure de jeu du choc pour le maintien à Auxerre samedi (0-1), l'ancien attaquant du Nîmes Olympique souffre d'une rupture du tendon d'Achille.

Une fin de saison déjà actée

Il est désormais certain que Renaud Ripart ne rejouera plus cette saison. Une telle blessure devrait le tenir écarté des terrains environ neuf mois, ce qui pourrait même empêcher le buteur troyen de refouler les pelouses avant 2024. Toujours en quête d'un premier succès depuis le 2 janvier, Troyes recevra Clermont ce dimanche (15h), dans l'optique de se relancer dans la course au maintien.