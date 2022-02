Ligue 1: Saint-Etienne et Strasbourg se rendent coup pour coup, Troyes s'enfonce, Savanier libère Montpellier

Le multiplex de la 25e journée de Ligue 1 a été marqué ce dimanche par un bon match nul entre Saint-Etienne et Strasbourg (2-2). Pas de vainqueur non plus entre Reims et Brest (1-1), alors que Rennes a facilement battu Troyes (4-1) et que Téji Savanier a permis à Montpellier de s'imposer à Lorient (1-0).

Saint-Etienne-Strasbourg (2-2): pas de quatre à la suite pour les Verts mais un bon nul

Les Verts avaient retrouvé le sourire la semaine passée grâce à leur victoire à Clermont, la troisième de suite, qui leur avait permis de remonter à une virtuelle 18e place de barragiste. La série s'est arrêtée ce dimanche contre Strasbourg, mais l'ASSE a tout de même pris un bon point.

Saint-Etienne aurait pu prétendre à plus quand Boudebouz a ouvert la marque dès la 4e sur un coup franc indirect dans la surface alsacienne (1-0), mais il est aussi passé proche de la correctionnelle avec un énorme trou d'air en milieu de première période, qui a d'abord vu Habib Diallo égaliser (1-1, 21e) avant que Lucas Perrin - prêté par l'OM - ne fasse honneur à ses racines marseillaises en permettant au Racing de prendre les devants sur une sorte de papinade (1-2, 30e). L'ASSE a eu le mérite de se remobiliser immédiatement, et d'aussitôt recoller par l'intermédiaire de Khazri (2-2, 34e).

Si Sainté a poussé en fin de partie, il a aussi vu la VAR ne pas accorder de penalty à Strasbourg après une intervention douteuse de Mangala sur Gameiro. Un nul globalement logique, donc, qui n'empêche pas les Verts de poursuivre leur ascension au classement et de désormais être 16es. Strasbourg est toujours 4e, mais n'a plus que deux points d'avance sur Rennes.

Reims-Brest (1-1): les Champenois passés par toutes les émotions

L’après-midi avait plutôt bien commencé pour le Stade de Reims, avec un but de Wout Faes de la tête dès la 4e minute de jeu (1-0). Et puis le match a basculé sur une action. Alors qu’il avait l’occasion du 2-0 au bout du pied, Hugo Ekitike a trouvé le poteau brestois… et s’est blessé à la cuisse gauche (13e). Un premier coup dur pour les hommes d’Oscar Garcia, avant le deuxième, à la 34e, lorsque l’Uruguayen Martin Satriano a profité d’un caviar de Del Castillo pour égaliser (1-1).

Reims a ensuite semblé plusieurs fois au bord du KO. Mais Rajkovic a sorti le grand jeu en repoussant un penalty de Youcef Belaïli (53e), avant d’être sauvé par sa barre transversale à l’heure de jeu sur une tête de Satriano, puis par son poteau sur une frappe de Magnetti quelques minutes plus tard. Un certain manque de réussite pour les Bretons, donc, qui pourront toutefois relativiser en se rappelant que le Rémois Van Bergen a vu son but être refusé en fin de partie (74e) pour une très légère position de hors-jeu en début d’action. Reims est 14e, Brest 12e.

Rennes-Troyes (4-1): Guirassy se rassure, l'ESTAC s'enfonce

Les semaines se suivent et se ressemblent pour l’ESTAC de Bruno Irles. Malgré un succès à Montpellier mi-janvier, Troyes vit un début d’année 2022 relativement compliqué. Et cette fois, c’est Rennes qui en a profité. Rennes et son avant-centre Serhou Guirassy. Auteur de trois buts en L1 depuis le début de la saison, ce dernier a presque doublé son total ce dimanche en signant un doublé, d’abord en se montrant opportuniste sur un corner (1-0, 14e), puis en profitant d’un superbe centre en première intention de Birger Meling quelques instants plus tard (2-0, 20e).

Alors oui, Troyes a réduit l’écart grâce à Ugbo juste avant la pause, sur un corner qu’Alfred Gomis aurait pu ne pas concéder (2-1, 39e), mais cela n’était franchement pas mérité. Et la meilleure équipe l’a emporté, avec un troisième but signé Terrier en fin de match (3-1, 75e), puis un quatrième de Laborde sur penalty (4-1, 86e). Rennes remonte à la 5e place, avec deux points d’avance sur Nantes et l’OL, tandis que Troyes est désormais 17e. Attention à ne pas tomber plus bas…

Lorient-Montpellier (0-1): pas grand-chose… et puis Savanier

Ce n’était franchement pas la rencontre la plus emballante de ce multiplex, et puis la lumière est venue, comme souvent, de Téji Savanier. Alors que Montpellier se faisait un peu bousculer par Lorient depuis le début de la rencontre, son meneur de jeu a remis le MHSC à l’endroit à la 56e d’une très belle frappe du droit, à ras le poteau de Dreyer.

Un seul but qui a permis à Montpellier de s’imposer après deux défaites de rang, et ainsi de revenir dans le top 10. Lorient est en revanche 18e et virtuel barragiste, avant d'enchaîner plusieurs gros matchs dans les prochaines semaines.